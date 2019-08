Xocolates Torras traslladarà les daines de l'exterior de la fàbrica a Aguilar de Segarra

Exemplars de Daines que hi ha a l'exterior de la fàbrica de Xocolates Torras

Exemplars de Daines que hi ha a l'exterior de la fàbrica de Xocolates Torras ACN

Les daines que la fàbrica de Xocolates Torras té a l'exterior de les instal·lacions a Cornellà del Terri (Pla de l'Estany) es traslladaran properament a una reserva animal que hi ha a Aguilar de Segarra.

Feia més de 40 anys que tenien aquests animals a l'exterior i s'havien convertit en un atractiu més, amb visitants que s'aturen encara ara a donar-los menjar o per veure'ls de prop. La direcció d'empresa explica que han hagut de prendre aquesta decisió després de descartar modificar els tancaments exteriors per poder ajustar-se a la normativa vigent i poder seguir donats d'alta com a nucli zoològic.

Uns treballs que comportaven una inversió important i que, per complir amb la normativa, haurien impedit veure els exemplars des de fora o fins i tot als visitants de la fàbrica.

El trasllat de la desena de daines que hi ha actualment a l'exterior de la planta de Xocolates Torras a Cornellà del Terri es farà properament. Els animals aniran a viure a la Reserva Wild Forest d'Aguilar de Segarra, en uns terrenys amb bosc a la zona de preparc natural de Montserrat. Es tracta d'un projecte de santuari animal fundat per l'escriptora i directora d'art Paola Calasanz juntament amb un equip de voluntaris.