Castellgalí lamenta que el Govern tanqui la porta a desdoblar la C-55

L'Ajuntament de Castellgalí, una de les poblacions més afectades pel trànsit del tram sud de la C-55, ha lamentat la postura mostrada per la Generalitat, expressada dilluns passat a la Cambra pel secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, de pràcticament donar per descartat el desdoblament de l'aquesta carretera. L'alcalde, el socialista Cristòfol Gimeno, ha manifestat que "aquesta obra és una demanda que té un ampli suport del teixit social i econòmic de la comarca i que ja s'hauria d'haver fet realitat des de fa anys".

Gimeno titlla de "falta de respecte" que el secretari d'Infraestructures i Mobilitat s'hagi reunit amb empresaris de la comarca "i no ho hagi fet amb els alcaldes per parlar sobre els descomptes a la C-16 i per plantejar-los, a ells també, que el desdoblament s'hagi descartat".

"Com a alcalde, no em conformo amb descomptes o amb la gratuïtat de la C-16 i des de Castellgalí seguirem reclamant que el tram entre Manresa i Castellbell es desdobli", assenyala Gimeno, que hi afegeix que "reclamem a tota la ciutadania del Bages i a la resta d'alcaldes que també segueixin compromesos amb la petició de desdoblament de l'eix del Llobregat i no es deixin convèncer per cants de sirena".

De la futura implantació de la vinyeta, Gimeno apunta que "ja es veurà si s'acabarà aplicant". I subratlla que el propi Gavín va fixar en uns dos anys a la seva entrada en funcionament, però a la vegada va dir que això dependria "que el Govern de l'Estat també hi aposti i acompanyi a la Generalitat a fer-ho possible". Per tant, diu Gimeno, "sense un calendari pactat sobre la vinyeta i amb una C-55 que segueix i seguirà essent vital per als desplaçaments per a molts habitants del Bages sud cal seguir reclamant la millora de l'eix del Llobregat".