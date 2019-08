Castellnou torna a vendre entrades de la piscina el cap de setmana

Qui vulgui accedir a les piscines de Castellnou de Bages podrà tornar a comprar entrades d'un sol dia durant el cap de setmana des d'aquest dissabte i fins a final de temporada, l'1 de setembre. Durant el juliol, l'Ajuntament n'havia aturat la venda els dissabtes i diumenges per evitar possibles massificacions, després de l'allau d'usuaris que hi va haver el darrer cap de setmana de juny, coincidint amb un fort episodi d'onada de calor, i que va generar un cert descontrol.

A partir d'aquest dissabte, a les taquilles de les piscines es tornaran a vendre tants tiquets d'un dia com es demanin sempre que no se superi l'aforament màxim, que és de 302 persones, i això comptant que hi ha usuaris amb abonament de temporada (d'abonaments no se'n poden comprar més).

La decisió de no deixar comprar entrades durant els caps de setmana de juliol va propiciar les crítiques de veïns que es queixaven que no podien entrar. L'equip de govern, que a començament d'estiu es va veure sorprès per un boom de demanda mai vist a les piscines (sobretot de gent de fora del poble), va decidir frenar les vendes fins l'agost, en què el nombre d'usuaris sol disminuir. De tota manera, el cap de setmana passat ja es van vendre entrades com a prova per tenir un control de l'afluència. Dissabte, la pluja va impedir obrir les instal·lacions fins a la tarda, i se'n van vendre 3. L'endemà, se'n van vendre 4, i l'afluència va ser de 117 usuaris.

Tant l'alcalde, Domènec Òrrit, com el regidor d'Equipaments Públics, Lluís Thomen, assegura que es tracta d'una mesura excepcional per les circumstàncies que s'han donat aquesta temporada. De cara a la propera, l'Ajuntament preveu redactar un reglament que reguli l'accés a les piscines, i s'exploraran fórmules dins la cobertura legal per mirar d'afavorir les vendes a les persones del poble.