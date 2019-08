El TSJC dona la raó a l'Ajuntament de Castellbell en el litigi per l'obra al terreny de l'institut

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó a l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar en el litigi de les obres que es van fer al costat dels terrenys que ocupen els mòduls de l'actual institut SES Bages Sud l'any 2009.

El TSJ ha sentenciat que el consistori no ha de pagar els treballs addicionals que l'empresa SAGECOM SA va executar a l'entorn dels terrenys per voluntat pròpia i sense cap licitació ni contracte. El Tribunal sentencia que, en cap cas, queda acreditat que l'Ajuntament demanés o ordenés fer unes obres addicionals a l'adequació dels terrenys que van ser sempre iniciativa de l'empresa constructora.

Inici el 2009

Les obres per adequar els terrenys on hi ha col·locats els actuals mòduls de l'institut es van licitar l'any 2009 en un concurs públic que va guanyar l'empresa SAGECOM SA. Un cop executades, l'empresa va iniciar les reclamacions a l'Ajuntament argumentant que havien fet més feina de la prevista. El consistori sempre va mantenir que en cap moment va ordenar executar uns treballs addicionals que es van fer per iniciativa i interès de la pròpia empresa i van consistir en la rebaixa d'un terreny i la construcció d'un mur escullera.

Tot i això, el Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona va donar la raó a l'empresa l'any 2016 i obligava l'Ajuntament a pagar 445.000 euros més IVA. El consistori va recórrer la sentència i finalment aquest passat mes de juliol el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acabat donant la raó a l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar que no haurà de fer front al cost d'unes obres addicionals fetes per iniciativa i interès de l'empresa constructora.