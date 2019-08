«A la NASA podré sentir la gravetat zero»

Dissenyar i llançar un coet, simular una missió espacial o sentir la gravetat zero per acostar-se a les sensacions que experimenta un astronauta quan viatja a l'espai exterior. Aquestes són les activitats que farà la santpedorenca Noah Vendrell, de 16 anys, que ahir va agafar un avió amb destinació a la NASA per rebre entrenament espacial durant la propera setmana. L'estudiant de l'IES d'Auro és una de les vuit seleccionades de l'Estat espanyol que es desplaçarà als Estats Units per conèixer els exercicis que realitzen els astronautes abans de sortir a l'espai i viure'ls en la pròpia pell.

La seva curiositat per conèixer l'univers va conduir-la a apuntar-se al concurs nacional que organitzava l'ambaixada dels Estats Units amb l'objectiu de convidar, amb totes les despeses pagades, un grup d'estudiants al Space Camp de Huntsville, a Alabama. L'objectiu de la convocatòria és apropar els joves a les oportunitats de la cursa espacial. Una proposta que coincideix amb el cinquantè aniversari de l'arribada a la Lluna.

El professor de Física i Química de l'IES d'Auro de Santpedor va explicar als seus alumnes la possibilitat de presentar-se al concurs i «de seguida m'hi vaig inscriure, sense pensar que podia ser escollida», recorda Noah Vendrell. Explica que per concursar-hi calia escriure una redacció en anglès sobre l'arribada a la Lluna, presentar l'expedient acadèmic i enviar un vídeo explicant el motiu pel qual s'hi va apuntar. «Quan al cap de dos mesos vaig rebre la trucada no m'ho podia creure», assenyala Vendrell. Ella és una de les vuit seleccionades entre les 712 candidatures que es van presentar a l'Estat.

Un estudiant d'entre quinze i disset anys que despuntés en tecnologia, física, matemàtiques i amb un bon domini de la llengua anglesa era el perfil que es buscava. Un perfil que encaixa amb les inquietuds de Noah Vendrell. «Des de petita, les assignatures que m'ajuden a conèixer el comportament de la naturalesa, del cos humà i, fins i tot, de l'univers em fascinen», apunta. Per aquest motiu va decidir cursar el batxillerat científic. Durant la setmana a la NASA espera aprendre les principals tècniques d'entrenament dels astronautes i les principals línies d'investigació actuals envers l'espai exterior.



Entrenament espacial

«Abans de marxar als Estats Units he hagut de firmar una pila de documents per acreditar que estic capacitada físicament per participar en les activitats d'entrenament», afirma Vendrell. Destaca que una de les propostes que li fa més il·lusió és posar-se el vestit espacial i simular la gravetat zero dins una piscina.

Tal com explica el portal web del Space Camp de Huntsville, els estudiants seleccionats també aprendran a construir i llançar un coet, a pilotar missions simulades a l'Estació Espacial Internacional i més enllà o a treballar en equip per resoldre possibles escenaris durant una missió. La veïna de Santpedor destaca que formar equips amb joves d'altres països és una de les parts que l'entusiasmen més del viatge. El concurs es va convocar a diferents països per promoure l'interès jove pel món de l'aeronàutica.



El camí que vol seguir

Noah Vendrell comenta que a l'hora de plantejar el seu futur «encara és d'hora per definir un camí». Tot i així, estudiar la carrera de medicina és una de les opcions que observa amb més interès. De fet, actualment està fent pràctiques a l'Hospital de Sant Joan de Déu i «cada dia em fan voltar per un departament diferent perquè tingui una visió global de l'hospital», explica.

No obstant, té la sensació que «hi ha una pressió per triar massa de pressa els estudis que orientaran el teu futur». Assenyala que la «majoria de joves estem força perduts i tenim una visió poc àmplia de totes les opcions possibles». Per aquest motiu considera que l'estada al Space Camp de Huntsville l'ajudarà a conèixer de prop una realitat allunyada, el dia a dia dels astronautes. «Encara no descarto que m'acabi interessant en un futur, tot i que trobo que ser astronauta comporta assumir força riscos», considera.

«De moment, prefereixo no focalitzar la meva atenció en una professió concreta i, per tant, vull deixar-me seduir per la varietat de camins que ofereix l'àmbit científic», apunta. Recorda que, quan era petita, ja li agradava mirar documentals del National Geogra-phic. «El meu pare em va encomanar la curiositat per la ciència», afirma. Ara, als setze anys, continua mostrant interès per les revistes científiques, les pel·lícules i els reportatges que expliquen les investigacions més capdavanteres de l'univers.

Considera que, actualment, amb la proliferació de les plataformes digitals, «s'ha ampliat la informació especialitzada i tens la possibilitat de mirar un documental sobre ciència quan vulguis». Remarca, però, que l'escola s'ha d'actualitzar en aquest sentit. «Els professors m'han desvetllat l'interès per la ciència, però caldria que a les aules també es treballés amb les notícies actuals».