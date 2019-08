Navarcles compra un terreny de l'antiga Dresca i posa fi a onze anys de deixadesa

L'Ajuntament de Navarcles ha aprovat la compra directa d'una finca situada dins el recinte fabril de l'antiga Dresca que inclou un terreny de 18.829 metres quadrats, una nau industrial d'una sola planta de 3.200 metres quadrats i un edifici annex de tres plantes que tenen 480 metres quadrats cadascuna. Amb aquesta compra, que se suma a la subhasta de fa uns mesos dels dos altres grans blocs de superfície de l'antic espai industrial, es completa el procés que ha de dotar de nous propietaris el conjunt del complex, que es trobava en desús i abandonat des que el 2008 la fàbrica va aturar l'activitat i es va sotmetre a un procés concursal.

Es tracta d'una finca situada al carrer de Lluís Companys, just a sota de la parcel·la on s'ha de construir el nou CAP, i que l'Ajuntament adquirirà per un import de 394.000 euros (a banda dels 39.400 que costarà l'impost de transmissions patrimonials). El pagament es farà en quatre anualitats, des d'ara fins al 2022. Segons ha explicat la regidora d'Urbanisme a aquest diari, Laura Castell, aquesta adquisició ja estava programada de fa temps, i en el mandat anterior, l'aleshores alcalde, Llorenç Ferrer, la va consensuar amb la resta de grups que aleshores hi havia a l'oposició, com també amb els caps de llista que es presentaven a les eleccions del mes de maig passat, preveient que l'operació no es podria tancar fins al mandat actual.



Un complement per al CAP

L'Ajuntament encara ha de definir quins usos donarà en el seu conjunt a la nova finca que adquirirà, però en vol aprofitar una part per engrandir l'espai del voltant del CAP i destinar-lo al servei de vehicles i usuaris. Paral·lelament, es farà una neteja i un tancament en condicions de tota la finca.

Pel que fa a la nau, la regidora ha explicat que estructuralment està en condicions, però ara caldrà estudiar quins usos se li donen. Castell apunta com a possibilitats des d'un magatzem per a la brigada municipal fins a un espai per a les entitats, si bé no en descarta el possible enderroc en funció del que es decideixi fer en el conjunt de la zona, de manera que s'hauran de valorar econòmicament totes les alternatives. El que sí que probablement s'ender-rocarà és l'edifici annex, que antigament havia estat un espai d'oficines, i que està molt malmès.

L'adquisició d'aquesta finca se suma a la fi del procés concursal en què es trobava l'antic espai fabril, i que, mitjançant una subhasta, fa uns mesos ja va adjudicar les dues altres grans peces del complex a dues entitats bancàries. De tot això només queda pendent la signatura oficial. Els dos blocs que estan en mans privades mantenen la categoria de sòl industrial, i la idea de l'Ajuntament és reconvertir-lo en urbanitzable.