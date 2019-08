Sallent tancarà durant el proper any i mig la Casa Torres Amat per obres

Sallent ja ha iniciat les obres de rehabilitació de la Casa Torres Amat amb l'objectiu de destinar la part del soterrani a usos turístics, amb un centre d'interpretació del passat tèxtil del municipi. Els treballs, però, s'han trobat amb un imprevist: l'edifici està afectat per tèrmits, la qual cosa obligarà a fer un tractament de les parts afectades per garantir-ne la preservació. Això s'afegeix a les obres de millora de l'estructura de l'edifici que ja hi havia previstes. La casa quedarà tancada durant un any i mig, mentre duren els treballs, i no s'hi podran fer visites.

Les inspeccions tècniques realitzades a la Casa Torres Amat amb motiu dels treballs de rehabilitació han detectat que els tèrmits afecten alguns elements de la part més històrica de l'edifici. Segons l'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, «és un problema greu i s'hauria d'haver detectat abans». El tractament dels elements afectats se sumarà a les obres de restauració que ja hi havia previstes. Els treballs afecten el nucli de la casa i els locals d'algunes entitats, que s'hauran de traslladar, però no es veuen afectats ni la biblioteca ni l'espai La Turbina, que podran continuar la seva activitat.

L'actuació de rehabilitació de la Casa Torres Amat consisteix en la reforma estructural del soterrani, per destinar-lo a usos turístics, i l'adaptació de l'edifici per a persones amb mobilitat reduïda amb la construcció d'un ascensor que donarà accés al primer pis. Amb aquests treballs, apunta Ribalta, «la casa quedarà totalment restaurada i l'estructura perfectament consolidada, i serà una gran millora per a la conservació del patrimoni sallentí».

El projecte preveu ubicar al soterrani un centre d'interpretació sobre el passat tèxtil del municipi, la industrialització a Catalunya i el paper que hi ha jugat el riu Llobregat. Una operació que està vinculada al Geoparc de la Catalunya Central, i que té el cofinançament dels fons europeus Feder.

Paral·lelament als treballs que es realitzaran en el proper any i mig, el govern de Sallent treballarà en l'enfocament del futur espai museístic amb l'objectiu «de promocionar la història del tèxtil i reivindicar tot el patrimoni que tenim com a poble».

Amb l'adequació de l'espai que encara quedava pendent de rehabilitar, Sallent donarà un ús complet a la Casa Museu Torres Amat, declarada Bé Cultural d'Inte- rès Local, i que serà tota visitable tret de la sotacoberta i d'un pati interior.