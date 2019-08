Carreteres preveu un tercer carril a la C-55 entre Sant Vicenç i Castellgalí

El departament de Territori de la Generalitat treballa amb un nou projecte per remodelar un dels trams de la col.lapasada C-55 entre Manresa i Abrera. En concret, preveu construir un nou punt d'avançament en un dels trams de màxima intensitat, a la recta que hi ha entre Sant Vicenç i Castellgalí.

Segons han precisat fonts de la conselleria, el que es proposa és habilitar un tercer carril en sentit Manresa, per facilitar un nou espai per als avançaments, com el que ara fa uns mesos es va posar en servei a la zona que hi ha entre el túnel de la Puda i l'aeri de Montserrat, també en sentit Manresa.

Les mateixes fonts han concretat que en aquests moments se n'està fent la redacció del projecte i que s'ha previst un cost de 800.000 euros. Aquesta recta és un dels trams que està totalment separat per una mitgera de formigó. A la banda dreta en sentit Manresa hi ha el curs del Llobregat, tot i que hi ha una distància suficient entre la carretera i el riu per ampliar la plataforma de la calçada per guanyar espai per a aquest carril d'avançament. El que no han concretat les mateixes fonts és quina longitud es calcula que tindrà aquest carril, ni tampoc quan es preveu que es puguin executar les obres per materialitzar-lo.

Actualment, en aquesta carretera s'està treballant en dos trams. D'una banda, s'estan finalitzant les obres que durant més d'un any i mig s'han portat a terme a l'enllaç de Castellbell entre la C-55 i la de Terrassa (C-58), a la boca sud del túnel de Bogunyà. El que s'hi ha fet ha estat essencialment modificar i allargar notablement el vial d'incorporació cap a la C-55 en sentit Manresa, i ara s'hi estan fent els darrers treballs.

L'altre tram que també es troba encara en obres en aquest traçat sud és el que hi ha entre el nucli urbà de Monistrol de Montserrat i l'aeri, però actualment ja molt concentrat fins a la colònia Gomis. Es tracta d'un dels punts més complicats d'aquesta carretera, ja que es troba encaixonat entre un balç i el traçat del riu, amb dos revolts força pronunciats. En aquest tram s'està fent un eixamplament de la calçada per guanyar en seguretat. Precisament, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, va destacar en la trobada que va mantenir fa una setmana a la Cambra de Manresa amb empresaris que fins ara s'han invertit 27,6 milions d'euros en obra feta a la C-55 i 6,5 en execució.