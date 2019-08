Callús veu resolta després d'11 anys la passera relliscosa sobre el Cardener

El novembre del 2008 Callús estrenava una passera que, instal.lada en paral.lel al pont que connecta el tram urbà de l'antiga carretera de Cardona amb la de Sant Mateu per damunt del Cardener, dotava aquesta estructura d'un pas segur per als vianants per creuar el riu. Fins llavors ho havien de fer pel mateix pont, per on en prou feines passaven alhora dos vehicles, amb el perill que això comportava.

Es tracta d'una passera de disseny, que va projectar i assumir la Diputació de Barcelona, amb una espai central en forma de balconada central que convida a contemplar el riu i el seu entorn. Al cap de poques setmanes de la inauguració, però, es va detectar que tenia un problema: amb l'arribada del fred hivernal, el material amb què s'havia construït la superfície que trepitjaven els vianants la convertia en una veritable pista de gel.

La humitat procedent del riu i les baixes temperatures feien que a l'hivern fos gairebé intransitable, com a mínim fins que no hi tocava el sol i fonia el gel que s'hi acumulava, el que obligava a tallar-lo durant unes hores. Des del primer any es va provar d'aplicar-hi substàncies antilliscants, però el problema subsistia.

Ara, onze anys després de la seva inauguració i posada en servei, sembla que el risc de relliscades per gel hauria quedat resolt definitivament. La Diputació (responsable del pont) ha canviat la meitat del fustam de la passera per unes tires antilliscants que evitaran patinar-hi i prendre mal.

Segons fonts municipals, la solució ha arribat després de més d'un any de proves amb diferents tipus de plaques antilliscants, però també després que l'Ajuntament reclamés diverses vegades una solució per a aquest problema.

Fins fa uns quatre anys, una mesura era escampar-hi un líquid anticongelant, però no arreglava el problema perquè s'hi havia de tirar cada dia i, a més, sovint no feia efecte fins al cap d'unes hores, amb la qual cosa les persones que al matí volien anar a passejar, o els veïns que hi havia de passar ho tenien difícil.

Les mateixes fonts destaquen que finalment la persistència de l'Ajuntament haurà tingut el seu premi i confien que, aquest hivern, definitivament es pugui caminar per la passera sense cap perill de relliscades. La solució que s'ha emprat a Callús també la podria utilitzar la Diputació per a altres passeres situades prop de rius, en què s'origina aquest mateix problema amb les glaçades.