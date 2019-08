Castellnou homenatja Ramon Vila Capdevila, 'Caracremada', que fou afusellat fa 56 anys

Castellnou de Bages reivindicarà avui la figura de Ramon Vila Capdevila, conegut com el maqui Caracremada, que va ser afusellat en aquest municipi, on és enter-rat, el 7 d'agost del 1963, avui fa justament 56 anys. És la quarta vegada que la Unió de Grups Escursionistes Llibertaris (UGEL) li ret un homenatge coincidint amb l'aniversari de la seva mort, i en què també participa l'Ajuntament de Castellnou.

Els actes començaran a les 6 de la tarda amb una visita al Museu dels Maquis que hi ha a Castell-nou, i tot seguit es farà una ofrena floral a la tomba del cementiri municipal on hi ha enterrat en Caracremada. Després, s'organitzarà una excursió circular d'unes 3 hores de durada fins a la creu del Perelló, on Ramon Vila Capdevila va ser afusellat fa 56 anys, seguint un recorregut per masos, refugis i llocs de pas molt freqüentats pels maquis en el seu dia. Ja de retorn a Castellnou, es farà un acte de cloenda a la plaça de l'Església, que inclourà l'actuació del grup Coctus.

Ramon Vila Capdevila va ser capturat en una emboscada de la Guàrdia Civil cinc dies després que hagués fet volar amb explosius tres torres elèctriques a Rajadell, com a activista que era del règim de guerrilles que lluitava contra l'exèrcit franquista.