Sant Joan iniciarà passat l'estiu l'obra del sector del canal pendent d'urbanitzar

Sant Joan de Vilatorrada preveu afrontar definitivament aquesta tardor la urbanització de l'entorn del canal industrial al sector nord del nucli urbà, i que també inclou l'adequació de la zona esportiva. Aquests treballs, que duraran tot un any, donaran continuïtat a l'actuació que ja es va fer el 2009 més al sud, i permetran completar tota una anella verda al voltant del canal més d'una dècada després que s'hi comencés a intervenir.

Tot i que ja feia un temps que hi treballava, l'Ajuntament no va tenir aprovat el projecte executiu fins a l'estiu passat, i tot just ara s'ha acabat d'adjudicar la contractació de les obres. Se'n cuidarà l'empresa Constructora de Calaf, i la previsió és que comenci el proper mes d'octubre, segons ha explicat l'alcalde, Jordi Solernou. Es tracta d'una de les grans obres que tenia pendents el poble, tant per la seva envergadura com pel temps d'espera, i finalment es podrà completar. S'ha adjudicat per 1.329.000 euros, que en part l'Ajuntament podrà afrontar a través de subvencions.

L'actuació que es farà ara afectarà uns 400 metres de longitud, entre el pont gran i la zona de la resclosa on es capta l'aigua del Cardener i comença el curs fluvial del canal. Fa deu anys es va intervenir en la resta del tram, d'uns 300 metres, des de la zona de Cal Gallifa fins al pont gran. L'àmbit actual inclou també la zona esportiva, que s'integrarà dins l'anella verda per formar una gran àrea de passeig i esbarjo.

Com ja es va fer amb l'altra intervenció, el canal es deixarà al descobert, però s'arranjarà, s'endreçarà i es netejarà de la presència de pedres, herbes i canyissar, que ara pràcticament el deixen amagat en alguns trams. Tot plegat fa que tot sovint hi hagi petits despreniments de terra i pedra dels laterals de la canalització, explica l'alcalde, que ara s'endegarà i quedarà neta de brutícia.

Ara bé, a diferència dels treballs de fa deu anys, en aquest cas l'escullera no es farà de formigó, sinó que s'optarà per una base empedrada a la zona d'aigua, mentre que la part descoberta incorporarà elements vegetals, però amb un arranjament acurat que disminueixi la possibilitat de despreniments o els seus efectes dins del canal.

Un entorn per passejar

A banda d'aquest canal, també s'actuarà en tot el seu entorn més immediat, com ja es va fer en la resta del tram, amb l'objectiu de condicionar un espai de passeig per fer a peu, corrent, o en bicicleta, i aprofitant que en tot aquest àmbit també s'hi inclourà la zona esportiva ja existent, amb les pistes de tennis, el pavelló, el camp de futbol i les piscines.

L'arranjament de la zona esportiva inclou, entre altres coses, una plaça d'entrada que faci de distribuïdor entre els diversos equipaments esportius, pensada per a l'ús dels vianants, i que combinarà zones de gespa, arbrat, paviment, i un espai de sauló amb jocs infantils. També es milloraran els accessos a l'àrea esportiva amb el condicionament de noves passarel·les, i es preveu el soterrament de tots els serveis urbans existents, com també la instal·lació d'un nou enllumenat públic en aquest sector amb làmpades del tipus LED.

En una fase posterior, però possiblement immediata, també es preveu reestructurar la zona d'aparcament, eliminant l'actual àrea d'estacionament interior per poder afavorir l'espai de la plaça, però condicionant l'actual espai d'aparcament de l'entrada.