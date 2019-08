Els alcaldes aposten per unes vacances breus a les zones costaneres o bé per Europa

Arraconar uns dies les reunions, els mítings i les encaixades de mans. Al llarg del període estival, la política també fa vacances i els alcaldes solen dedicar uns dies a descansar de les seves obligacions lligades al càrrec. Després de travessar les darreres eleccions municipals i les posteriors negociacions, una bona part dels polítics locals de la Catalunya Central aprofiten l'estiu per escapar-se a les zones de platja o de muntanya de Catalunya o per marxar a l'estranger. Tot i que solen fer estades curtes i es reparteixen els dies lliures al llarg de l'any. Allunyar-se del dia a dia de l'Ajuntament i desconnectar és un dels objectius que persegueixen, però no sempre ho aconsegueixen, ja que l'aparell mòbil s'encarrega de mantenir-los al corrent dels moviments de la casa de la vila.

Un dels destins predilectes dels alcaldes consultats per Regió7 és la Costa Brava. Tot i que diversos punts del mapa de Catalunya són ideals per als polítics locals a l'hora de passar les vacances, sovint per proximitat amb el seu municipi però també per l'encant del paisatge. D'altres, però, aposten per gaudir de les vacances en països estrangers com Estats Units, Itàlia o Marroc. Tot i les diferents destinacions, cap dels alcaldes entrevistats disposa d'un mes sencer de vacances. A l'hora d'agafar festa, l'agenda d'activitats que s'organitzen als municipis durant l'estiu els condiciona.

Destins pròxims

«Fa pocs mesos que m'he estrenat com a alcalde i passaré les vacances a la Costa Brava, per estar a prop de casa», explica l'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta. Destaca que el respir amb els amics només durarà quatre dies comptats. Comenta que, ara per ara, té molta feina per fer «perquè m'he de posar al dia». El paisatge rocós de la Costa Brava també és un dels punts on s'aturarà l'alcalde de Gironella, David Font. «Agafar diverses setmanes seguides de vacances i compaginar-ho amb l'alcaldia és difícil. Per aquest motiu, repartiré els meus dies lliures en diverses escapades pel territori català i a l'estranger, en concret, a la Costa Blava (França) i a Marràqueix (Mar-roc)», apunta David Font.

Al llarg de l'estiu, l'agenda dels alcaldes s'allibera força, tot i que algunes cites anuals, com la festa major, se celebren durant l'estiu. En aquest sentit, els polítics locals organitzen les seves vacances amb l'intent de no fer-les coincidir amb cap esdeveniment important del municipi. «Agafaré dues setmanes per descansar però per la festa major, a finals d'agost, ja tornaré a la ciutat», destaca l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent. En el seu cas, s'escaparà uns dies a la Costa Brava i uns dies al Pirineu català. Durant els últims anys, la seva opció per desconnectar és combinar la brisa marina i l'aire fresc de la muntanya.

Com l'alcaldessa de Castellbell i el Vilar, Montserrat Badia, que també lliga el paisatge marí i el silvestre. Explica que a l'estiu fa sortides puntuals a la muntanya i es reserva uns deu dies per marxar a la Costa Brava, «l'indret on estiuejava de petita». La resta de l'any també organitza sortides puntuals, tot i que assegura que «el total de dies lliures que agafo gairebé mai sumen un mes».

La Costa Brava és un reclam per a un nombre significatiu d'alcaldes de la Catalunya Central. Però n'hi ha que han establert lligams amb altres racons de Catalunya i decideixen passar-hi les vacances any rere any. «Com fa deu anys, el nostre destí de vacances d'aquest agost serà Roda de Berà», explica l'alcalde de Guixers, Jordi Selga. «Quan en un lloc hi estic a gust m'agrada donar-li una continuïtat», destaca. Una premissa que també comparteix l'alcalde d'Aguilar de Segarra, Pere Aliaguilla, que descansarà un cap de setmana llarg al Berguedà. «És una comarca que conec força i la tranquil·litat dels seus paratges em permetrà desconnectar amb la meva família», comenta Aliaguilla.

Allunyar-se per desconnectar

La serra del Cadí és el paradís de l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, on es refugia per allunyar-se dels pensaments vinculats amb el càr-rec. No obstant això, aquest any ha decidit marxar més lluny «per comprovar si la distància física amb Berga em permet evadir-me més del dia a dia de l'alcaldia», remarca amb un to irònic. Enguany viatjarà a los Picos de Europa, a Astúries. Destaca que sempre tendeix a allunyar-se de la calor i buscar zones on es mantingui la fresca.

A banda, del litoral català o algunes zones muntanyoses de l'Estat, els viatges a l'estranger també són una de les opcions amb una elevada presència entre els polítics locals de la Catalunya Central. L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, farà un creuer pel riu Rin, un dels cursos més llargs d'Europa, que neix a Suïssa i desemboca als Països Baixos. «A l'estiu aprofito per marxar una setmana i, durant la resta de l'any, faig diverses escapades. El càrrec d'alcalde no dona marge per fer un mes seguit de vacances», subratlla.

París serà la destinació de l'alcalde de Calaf, Jordi Badia, durant quinze dies a l'agost. Explica que se'n va amb una colla d'amics a fer la cursa ciclista París-Brest-París, en què recorreran amb bicicleta 1.200 km. I de la capital francesa al cor d'Itàlia, a la Toscana, on l'alcalde de Castellterçol, Isaac Burgos, passarà 10 dies.