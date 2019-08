El Bages recull 91 tones de roba usada durant el primer semestre d'aquest any

Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recuperat 90,9 tones de tèxtil usat a la comarca del Bages durant el primer semestre d'aquest any amb una finalitat social i ambiental. Aquest registre equival a 188.000 peces de roba que seran reutilitzades o reciclades i que veuran allargat el seu cicle de vida útil.

Humana recull la roba a una quinzena de municipis de la comarca. Els llocs on es recupera més tèxtil són Santpedor (20,5 tones), Sant Joan de Vilatorrada (16,8 tones), Sant Vicenç de Castellet (10,2 tones) i Manresa (9,4 tones). Les donacions procedeixen dels contenidors verds on s'hi diposita la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de llar que ja no s'utilitzen, però estan en bon estat i poden tenir una segona vida. El servei és gratuït i representa un estalvi important en les despeses de recollida i tractament de residus urbans.

Segons la Humana, la reutilització i el reciclatge de tèxtil «té un benefici ambiental» ja que «contribueix a l'estalvi de recursos, la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic». Assegura que les gairebé 91 tones recollides de gener a juny representen un estalvi de 288 tones de CO2 a l'atmosfera.

La roba dipositada en els contenidors d'Humana té dues destinacions: el 85% es tracta a la planta de preparació per a la reutilització de l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) i la resta es ven a empreses de reutilització i reciclatge. Humana Fundación Pueblo para Pueblo és una organització que des del 1987 promou la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i duu a terme programes de cooperació a l'Àfrica, Amèrica Llatina i l'Àsia, i també d'ajuda local al territori més proper.