Castellnou recorda el maqui Caracremada, afusellat al municipi fa 56 anys

Desenes de persones han assistit a l'homenatge d'enguany que Castellnou de Bages dedica cada agost a Ramon Vila Capdevila (el maqui Caracremada), que va morir afusellat en aquest municipi el 7 d'agost del 1963 en una emboscada de la Guàrdia Civil.

L'homenatge, organitzat per la Unió de Grups Excursionistes Llibertaris en col·laboració amb l'Ajuntament, va consistir en una visita al Museu dels Maquis, ofrena floral a la tomba de Ramon Vila, i una sortida fins a la Creu del Perelló, on fou afusellat, passant per la base guerrillera del Graner. Després, de nou al nucli antic, es va fer la cloenda amb una emotiva actuació a càrrec de Rusó Sala a l'església de Sant Andreu.