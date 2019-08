El traspàs de trànsit de la C-55 cap a l'autopista està estancat des de fa dos anys

El nombre d'usuaris de l'autopista Terrassa-Manresa ha crescut en els últims tres anys, coincidint amb la implantació dels nous descomptes, però el poder de captació d'aquest incentiu ha quedat estancat, i lluny de les espectatives. I és que els darrers registres mostren que no hi ha hagut pràcticament variació en prop de dos anys, i que és la C-55 la que segueix suportant clarament el pes majoritari del trànsit d'aquest corredor de Manresa cap al sud, també en les franges concretes que el recorregut (fins al peatge de Sant Vicenç-Castellbell) és gratuït.

En concret, un terç dels conductors que circulen per aquest tram sud passen per la C-16 quan és gratuïta. Per tant, això vol dir que dos de cada tres que, pel seu trajecte, podrien utilitzar aquesta via ràpida, continuen passant per la C-55. Però el més preocupant és que aquestes proporcions són pràcticament idèntiques a les de fa gairebé dos anys (el setembre del 2017) que és quan per primer cop es va disposar d'aquests registres. Es tracta de dades del departament de Territori que obté amb els controls que porta a terme dels trajectes que es fan per aquest corredor, mitjançant sensors que detecten dispositius mòbils que porten els conductors.

Quan, el 2017, es va ampliar l'àmbit de benefici dels descomptes que s'havien començar a aplicar el 2016, hi va haver un primer efecte de captació evident cap a l'autopista, però des de llavors la variació ha estat mínima. En concret, aquest seguiment es fa amb el trànsit de vehicles que circulen (com a mínim) entre Cabrianes (C-16) i Monistrol de Montserrat (C-55), i també entre Cabrianes (C-16) i Castellbell (C-58), per recollir les dues alternatives de destinació o origen.

Les dades que es van fer públiques a la tardor del 2017 indicaven que, en el primer dels recorreguts, utilitzaven en el 68% dels casos la C-55 en les franges que podien passar per l'autopista sense haver de pagar. Per tant, només el 32% feia ús de les bonificacions del total que hi podria accedir. En els últims registres, el primer percentatge (pas per la C-55) s'ha reduït mínimament al 65%, i per tant l'autopista ha passat a ser el 35%.

En el segon dels trajectes (Cabrianes-Castellbell) també hi ha hagut una petita variació en favor de l'autopista, tot i que la desproporció és encara més accentuada. Ara fa prop de dos anys, es va registrar que només el 13% utilitzaven l'autopista, mentre que el 87% (que també ho haurien tingut gratuït) optaven per la carretera general. Ara, aquesta proporció és del 84% envers el 16%.

Fora de les franges horàries en què no tenen validesa aquests descomptes el desequilibri és encara més notori. En el primer dels recorreguts es detecta que el 79% dels usuaris utilitzen la C-55 i només el 21% l'autopista; mentre que en el segon només passen per la C-16 el 4% dels conductors. Per tant, sí que es nota una incidència dels descomptes en els hàbits dels conductors, però amb uns resultats que no han tingut propu pes en la descàrrega de la saturada C-55, i que a més posen de manifest que no evolucionen (o que ho fan amb molta lentitud) cap a una major equilibri.



3 anys i 8 mesos de descomptes



La Generalitat va començar a aplicar uns descomptes específics al tram del Bages de l'autopista el gener del 2016. Un any després, i reconeixent que els resultats no havien estat els esperats, se'n va dur a terme una ampliació territorial que va entrar en vigor el 2 de gener del 2017. Si fins llavors aquests descomptes estaven limitats al moviment de vehicles al tram que va des del peatge de Castellbell fins com a màxim l'enllaç número 54 (el que hi ha entre Sant Fruitós i Navarcles), a partir d'aquell moment s'ampliaven a tots els recorreguts cap al nord (o des del nord), sigui quin sigui l'origen i destinació.