Tècnics voluntaris del Bages i el Moianès electrifiquen centres de l'Àfrica Occidental

Cinc tècnics voluntaris, tres del Bages i el Moianès, són aquests dies al país africà de Benín, i properament a Costa d'Ivori, per posar al dia les instal·lacions elèctriques de quatre centres d'atenció de persones amb malaltia mental. L'expedició, que s'emmarca en el projecte de cooperació internacional Font de Llum, és coordinada per l'ONG Moianès Solidari. El mes de maig passat, l'entitat va enviar des de Manresa cap a l'Àfrica Occidental un gran contenidor amb 300 plaques solars fotovoltaiques i una desena de tones de material per realitzar els treballs que ara es duen a terme.

L'artesenc Jaume Domingo, l'avinyonenc Albert Badia i l'olonenc Fran Sánchez de Toledo, juntament amb Ramon Elizondo i Jordi Monge, van marxar fa dues setmanes cap a Benín, on ja fa quatre anys que Moianès Solidari forma part d'un projecte d'electrificació i desenvolupament d'una granja agrícola que l'Association Saint Camille de Lellis gestiona a la localitat d'Agoïta i que serveix de refugi i de centre de reinserció social de persones que tenen malalties mentals.

En aquesta missió a la granja d'Agoïta els voluntaris han afegit un sèrie d'onze plaques a les ja existents, amb la qual cosa han pogut ampliar la potència a 220V per a electrodomèstics com una nevera, un congelador o màquines de fusteria que els ha proporcionat el projecte. També han muntat un acumulador d'aigua calenta per a la cuina. Els treballs ja estan enllestits i ara s'han traslladat a l'hospital de la localitat d'Adjarra, al sud del país, on amb el finançament d'una ONG canadenca els voluntaris instal·len aquests dies 60 plaques solars. Tot seguit aniran al centre hospitalari de Djougou, al nord de Benín, que té la cooperació d'una entitat de la Bretanya francesa.

Finalment, Moianès Solidari estendrà el projecte Font de Llum que porta a terme a Benín fins a Costa d'Ivori. En concret, al centre de dones amb problemes mentals de Belleville, el barri més pobre de Bouaké, la segona ciutat del país. Es tracta d'un equipament de dones ja rehabilitades però que, a més, dona serveis al barri. La nova instal·lació, amb finançament bagenc i moianès, els permetrà incorporar millores com un molí per moldre gra. Un projecte de cooperació que, segons Ramon Crespiera, de Moianès Solidari, reuneix tres factors: «assistència, ecologia i perspectiva de gènere».

A banda de Moianès Solidari, col·laboren en el projecte de Costa d'Ivori les associacions Aïma, de Callús, i la manresana L'ERA, i és cofinançat pels ajuntaments de Manresa i de Calders per mitjà d'aquestes mateixes entitats.