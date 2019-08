Quim Torra tornarà a presidir l'acte commemoratiu del 1714, dimarts a Talamanca

El president de la Generalitat, Quim Torra, serà aquest dimarts a l'acte commemoratiu de la batalla del 1714 a Talamanca, que cada 13 d'agost recorda la victòria de les tropes catalanes contra l'exèrcit borbònic al final de la Guerra de Successió.

La convocatòria és a 2/4 de 8 del vespre davant el monument del 1714, on es traslladaran públic i autoritats després de l'arribada de Torra, que serà rebut per l'alcalde de la població, Josep Tarín. De fet, aquesta serà la segona vegada que Quim Torra encapçalarà aquest acte com a president de la Generalitat. L'any passat ja hi va ser, en aquell cas acompanyat pel vicepresident del Parlament de Catalunya, Josep Costa, i la diputada bagenca d'ERC Adriana Delgado, entre altres autoritats del territori. Per part de les entitats civils, també hi va ser el secretari nacional i membre del comitè permanent de l'ANC, Josep Antolí, i Carles Puigdemont va enviar un missatge des de l'exili que es va projectar per pantalla.

Talamanca celebra cada any el memorial que commemora la batalla dels dies 13 i 14 d'agost al municipi, en la darrera campanya militar de la guerra de Successió espanyola a Catalunya. En aquell cas, uns 2.500 combatents que integraven les tropes catalanes, capitanejades pel marquès del Poal i comandant en cap de l'exèrcit de l'exterior, Antoni Desvalls, van sortir victorioses davant el desplegament borbònic d'uns 3.000 soldats.

L'acte s'emmarca dins la Festa Major de Talamanca.