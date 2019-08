Cinc mesos d'espera per recepcionar l'obra mal acabada del camp de futbol de Sant Vicenç

Cinc mesos després de la jornada de portes obertes que mostrava públicament el camp de futbol remodelat de Sant Vicenç de Castellet, el poble continua sense poder fer ús de les instal·lacions per algunes deficiències en els acabats que impedeixen que es pugui recepcionar l'obra. Amb un canvi de govern pel mig, l'Ajuntament ha exigit a la constructora que cor-regeixi els desperfectes que hi ha i confia que la situació pugui quedar resolta «ben aviat», si és possible, dins d'aquest mateix mes.

Els treballs al camp de futbol de Sant Vicenç van començar l'estiu passat, i es preveia poder estrenar les instal·lacions aquesta primavera, després de més de mig any d'obres intenses perquè implicaven una remodelació pràcticament integral del camp que ja hi havia per ajustar-lo a les mides reglamentàries i dotar-lo de nous serveis. La convocatòria d'eleccions generals del 28 d'abril va impedir poder fer una inauguració oficial del nou equipament, però al seu lloc es va organitzar una jornada de portes obertes el 23 de març, en què l'obra es donava pràcticament per finalitzada i en espera de poder ser recepcionada en breu.

Tanmateix, ni el govern post-convergent que hi havia aleshores, ni l'actual coalició entre ERC, PSC i En Comú, encara no han pogut recepcionar l'obra per considerar que té deficiències tècniques i constructives que ho fan inviable. «Tot i ser una instal·lació nova, neix coixa», apunta el regidor d'Esports, Josep Martí, i ho atribueix tant «a una mala execució i direcció», com també a «les presses» que considera que hi va haver per voler-lo inaugurar abans de les eleccions.



Defectes i modificacions

La majoria de les incorreccions que el govern actual hauria detectat en l'obra són deficiències en l'execució, ja sigui en els acabats o pintades de les façanes, fins al punt que «n'hi ha de diferents colors», i la pintada a mig fer de la pèrgola d'entrada. En alguns casos també hi hauria deficiències en el material utilitzat, en les xarxes de les porteries, i problemes d'humitats i d'embassament d'aigua en algunes portes quan plou, entre altres qüestions.

L'Ajuntament també lamenta que durant l'execució de l'obra hi va haver modificacions respecte del projecte inicial, que, segons l'equip de govern, no han estat degudament justificades, com ara la redistribució dels vestidors, la ubicació de la sala de màquines, i modificacions que afecten el drenatge de la gespa.

L'Ajuntament ha exigit a la constructora que arregli les deficiències pendents, i a la direcció d'obra que justifiqui els canvis realitzats. Tot i que ja s'havien fet algunes correccions en algunes de les deficiències de l'obra, fa una setmana es va fer una reunió amb totes les parts «en què es van posar sobre la taula totes les obligacions a complir per part de tothom, i es va deixar de marge uns dies d'actuació», explica Martí. A partir d'aquí, si l'Ajuntament considera que està tot resolt tant per part de la constructora com per part de la direcció d'obra, «iniciarem el procés per poder recepcionar l'obra», que tanmateix podria trigar encara uns dies abans no es tingués tota la documentació a punt i es pogués portar a l'aprovació del ple, afegeix el regidor d'Esports.