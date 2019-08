L'observatori de Castelltallat fa una sessió d'observació dels Perseids

L'Observatori Astronòmic de Castelltallat ha organitzat per a aquesta nit una sessió especial d'observació del que es coneix com les llàgrimes de Sant Llorenç (Perseids), la pluja d'estels més popular.

L'acte començarà a les 10 de la nit. S'ha organitzat una xer-rada cada mitja hora per explicar el fenomen i com observar-lo. També es podrà fer una observació del planeta Saturn des del telescopi de la cúpula a càrrec de l'Agrupació Astronòmica de Manresa, i Astroamics. El preu és de 7 euros. Hi haurà servei de bar. Es recomana portar manta.