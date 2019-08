Talamanca rememora l'èpica batalla del 1714 amb la baixa a última hora de Quim Torra

Talamanca va commemorar ahir sense Quim Torra, i mitja hora abans del previst, els 305 anys de la darrera victòria de l'exèrcit català contra els Borbons, amb la batalla que va tenir lloc al municipi el 13 d'agost del 1714. La baixa a última hora del president, que va al·legar motius personals, i la presència al seu lloc de la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, van fer avançar la convocatòria, i això va agafar d'improvís alguns dels assistents, que es van afegir a l'acte un cop començat.

Va ser una celebració curta i menys concorreguda que en altres ocasions, però igual d'emotiva, i amb l'assistència d'una àmplia representació política del territori. Entre els presents, repetia la visita la diputada bagenca d'ERC, Adriana Delgado, mentre que la també republicana Estefania Torrente s'hi estrenava com a presidenta del Consell Comarcal del Bages.

Després de la rebuda de les autoritats pels Miquelets davant l'Ajuntament, l'acte es va traslladar davant del monument commemoratiu de la batalla de Talamanca, on es va hissar una senyera per donar pas als parlaments, després de les tradicionals ofrenes de partits i entitats al monument.

Chacón va posar en relleu la importància de commemoracions com aquesta «per responsabilitat històrica i per homenatjar als protagonistes que van lluitar per la defensa de les llibertats», però sobretot va dir que han de ser «un espai de reflexió del poble català per decidir com hem de seguir avançant».



Repressió «com fa 305 anys»

La consellera va establir un paral·lelisme entre la repressió que va suposar per a Catalunya el Decret de Nova Planta després de la Guerra de Successió «i la que hem tornat a sentir de forma especialment intensa després de l'1 d'Octubre». En aquest sentit, Chacón va voler denunciar «l'ofensiva policial, judicial i econòmica» que considera que pateix el poble català arran del procés. Tot plegat, va dir, evidencia que «305 anys després encara perdura la filosofia inspiradora d'aquella repressió», i va lamentar el mudisme d'Europa en aquesta qüestió. Va convidar a «prendre consciència del present per adquirir un compromís de cara al futur», fent una aposta «pel diàleg que ens permeti definir una estratègia des de la pluralitat» per assolit la plena llibertat com a poble.

Prèviament, l'alcalde de Talamanca, Josep Tarín, va dedicar l'acte d'ahir «als presos polítics i exiliats, als condemnats per al 9-N, i als encausats i cessats pel 155». Va apel·lar a mantenir viu «l'esperit de Talamanca, que ens ha de donar forces per afrontar la sentència», a la qual va dir que la societat ha de respondre «mobilitzada i amb un únic clam».

L'acte es va acabar amb el cant d' Els segadors.