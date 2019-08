Surf, natura i equilibri contra les pors canines

Treballar la conducta enmig de la natura, damunt d'una pilota medicinal o inclús sobre una taula de surf a l'aigua. Aquesta és la proposta de Petaneres, un centre situat a Calders que presenta mètodes innovadors per millorar el comportament dels gossos i el vincle entre el guia i l'animal. L'espai aposta per una tècnica anomenada propiocepció que incideix sobre els moviments físics del gos per reforçar la seva confiança a l'hora de moure's i relacionar-se amb l'entorn. Segons apunten els professionals del centre, cada vegada són més les persones que mostren interès per conèixer més de prop el seu gos i ajudar-lo a perdre pors.

«Durant els últims anys, hem notat com creix l'interès per endinsar-se a l'univers caní i entendre les actituds de l'animal, que sovint s'expliquen mirant el seu passat», explica una de les impulsores de Petaneres, Eva Sánchez. Considera que la propiocepció és una de les millors formes perquè l'animal guanyi confiança. Aquesta tècnica pertany a l'àmbit de la traumatologia i la fisioteràpia. En aquest sentit, Sánchez apunta que «no existeixen gaires precedents que orientin la propiocepció a la modificació de la conducta canina».



La confiança de l'animal

Un gos resseguint uns cons, alçat sobre una pilota de goma o mantenint l'equilibri en un matalàs flotant a l'aigua són algunes de les imatges que ofereix la pràctica de la propiocepció. Aquesta tècnica es pot treballar des de l'àmbit aquàtic, des del gimnàs o des de l'entorn natural. De fet, l'espai Petaneres compta amb un gimnàs amb diferents materials que reforcen la mobilitat dels gossos, una piscina exterior on es poden realitzar exercicis aquàtics i un entorn boscós on es pot passejar amb l'animal.

Eva Sánchez va decidir impulsar aquest centre arrel de l'estima envers els seus gossos. «Ells em van conduir a fer un gir a la meva vida». S'abraça als tres gossos que sempre l'acompanyen, la Fada, la Pruna i el Gínjol. «La meva feina estava relacionada amb el món de l'art i passava el dia pensant en exposicions», recorda. Fins que va adoptar la Fada, una gossa eivissenca amb un passat fosc. Van maltractar-la i després la van abandonar. Ella volia ajudar-la i va decidir estudiar etologia, una disciplina que estudia el comportament dels animals. A través dels seus estudis, va començar a endinsar-se a l'univers caní.

Amb l'objectiu de tenir cura de la Fada i els seus altres dos gossos, que també van patir maltractament, va contactar amb diversos fisioterapeutes. D'aquesta forma, va descobrir la propiocepció i els guanys que s'obtenen a través del treball físic. Més endavant, va decidir crear el centre Petaneres per incentivar un treball físic que reforci la confiança de l'animal.

Els gossos que atén presenten perfils diversos. Un gran gruix són propietaris que pretenen millorar el comportament del seu gos però també s'hi sumen gossos que practiquen algun esport o inclús gossos de rescat.



El vincle entre el guia i el gos

«Quan em van regalar un curs de socialització de cadells a Petaneres vaig pensar que era absurd dedicar temps a aquest tipus d'activitats», recorda Marta Garcia, una veïna de Collsuspina. Però, un cop va provar la primera activitat, no s'ha desvinculat del centre i hi acudeix diverses vegades a la setmana. «La relació entre l'Otto, la Linda (dos pastors alemanys), i jo a millorat molt», assegura. Percep que els dos animals estan més receptius i presenten més habilitat a l'hora de moure's per l'entorn natural. «El canvi en la relació entre els meus gossos i jo és extraordinari», afirma.

Eva Sánchez lamenta que sovint es tendeix a pensar que aconseguir la confiança del gos no requereix massa esforç. «Sovint els guies no van més enllà del simple gest de llançar la pilota però s'haurien de preguntar si realment existeix una interacció amb l'animal», apunta.

Laia Royo, de Manresa, i Elisabet Parra, de la Roca del Vallès, tenen la sensació que han après a jugar amb els seus gossos. Les dues perceben un canvi en el comportament dels animals i una pèrdua de les pors i inseguretats. «La Kaia va patir maltractament i a Petaneres ha millorat la relació amb els altres gossos», explica Laia Royo. Elisabet Parra també comenta que la Nima, la seva gossa, ha guanyat seguretat durant els cursos realitzats al centre.

Eva Sánchez destaca que els ciutadans cada vegada es preocupen més pel benestar del seu gos i «aquest fet es tradueix en un augment d'inscripcions als cursos, a les sortides d'estiu a la riera o a la platja i a l'estada d'un cap de setmana que realitzem a principis de juliol, on el medi aquàtic i la propiocepció en són protagonistes».