Tres menors no acompanyats seran pregoners a Castellnou

Castellnou de Bages viurà demà un dels pregons més singulars en una festa major, amb tres menors estrangers no acompanyats (MENA) de protagonistes. L'Ajuntament vol donar veu als residents del centre d'acollida d'aquests joves, que ja fa gairebé un any que va obrir al poble, i ha considerat que fer-los pregoners «pot ser una bona oportunitat perquè s'expressin davant els seus veïns», diu l'alcalde, Domènec Òrrit.

El pregó es farà demà, a les 9 del matí, a la plaça de l'Església i vol ser una mostra que «l'acollida té punts d'èxit». Per això s'han buscat tres joves que reflecteixin les diverses etapes del procés i la seva adaptació a Castellnou, on la Generalitat (que es fa càrrec de la seva tutela des que arriben a Catalunya fins que compleixen els 18 anys) disposa d'un espai d'acollida des del setembre passat. És a la casa de colònies de la Figuera, que es va habilitar com a centre davant l'emergència per l'arribada massiva de MENA, si bé es preveu que sigui una mesura provisional. Des d'aleshores hi fan estada un màxim de 48 joves d'entre 14 i 18 anys (n'han de sortir quan els compleixen), i pràcticament tots són nois i provinents del Marroc.



Un pregó per conscienciar

«Volem ensenyar les virtuts d'una qüestió que sembla un problema», diu Òrrit. Per això es fa el pregó, i els tres pregoners de demà són una mostra de «la cara amable» del centre, «que és la majoritària», assegura. Un dels nois, de 16 anys, fa poc que hi ha ingressat; un altre, de 17, ja fa uns mesos que hi és, i el més gran, que ja és major d'edat, fa poc que en va sortir, just quan va complir els 18. Des de l'Ajuntament, i per ordre de l'empresa que gestiona el centre de Castellnou en col·laboració amb la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), no ha volgut facilitar la identitats dels tres joves per preservar la seva privacitat.

Els tres nois treballen des d'ahir en els pregons «que escriuran lliurement ells mateixos», diu Òrrit, tot i l'ajuda d'un educador del centre. El noi major d'edat «segurament el farà en català». Els altres dos encara no el parlen prou i es preveu que el facin en castellà.