«El nostre objectiu és que la gent tingui una millor qualitat de vida en el dia a dia»

Ha tornat al consistori, on ja va ser regidor durant sis anys, per encapçalar un govern en minoria al costat dels socialistes

Regidor independent a les files del PSC des del 2003 fins al 2009 i vinculat a nombroses entitats del poble, Jordi Solernou ha aterrat de nou, aquesta vegada com a alcalde, a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. Contra tot pronòstic, la candidatura independent Alternativa x Sant Joan (AxSJ), que es presentava per primera vegada a les municipals, va guanyar les eleccions amb 1.384 vots i cinc dels 17 regidors del consistori. El partit ha trobat en el PSC un aliat per formar un govern, que està en minoria, cosa que no li augura una legislatura plàcida. Ja ha tingut el primer revés i l'oposició en ple (ERC, Compromís, JxSant Joan i Cs) li ha tombat la proposta de sous i indemnitzacions, encara pendent d'aprovar.



Alternativa x Sant Joan va donar la sorpresa guanyant les eleccions la primera vegada que es presentava. A què atribueix aquest bon resultat?

Jo crec que és perquè la gent està molt farta dels partits polítics tradicionals i volia un canvi. La gent ha votat el canvi i també la persona. Pensàvem que entraríem un o dos i estaríem a l'oposició, i aquests quatre anys ens servirien de bagatge. Va ser un s orpasso, per a nosaltres va ser una notícia molt agradable.

Vaja, que esperava ser regidor però no alcalde?

Evidentment, quan un es presenta de cap de llista tens les ganes de ser alcalde, però objectivament vèiem que era molt difícil entrar amb partits grans. Jo no estava preparat per ser alcalde, això és un bagatge que s'ha d'anar aprenent, però tinc molta il·lusió.

I per què va apostar per crear un partit nou?

Tenia un grupet de gent que volien que encapçalés una llista. Jo no ho veia clar però el mes de gener vaig pensar que era el moment i em vaig dir: «Si no ho fas ara, ja no ho faràs, i sempre pensaràs que ho havies d'haver fet i no ho vas provar». I em vaig decidir, i la sorpresa, agradable, va ser que ara soc alcalde, orgullós i amb ganes de fer-ho. La gent m'ha donat una confiança que he de retornar.

Defineix Alternativa per Sant Joan com una llista municipalista.

Nosaltres sempre l'hem enfocat com una llista de poble, nosaltres no som de partits. El que em mou és la política municipal, m'interessa la política del meu poble i de la meva gent, jo vull treballar per la meva gent perquè crec que m'han donat molt i els ho he de retornar.

Però hi ha qui els vincula a Demòcrates....

Puc explicar per què ens hi vinculen. Quan ens vam constituir teníem el problema que havíem de recollir una quantitat molt gran de firmes i en aquell moment no ens vèiem capaços de fer-ho. Per això, vam fer un pacte, entre cometes, amb Demòcrates, però no ens han exigit ni pagat res. Ha estat ben bé per un tema administratiu que ens hem adherit a la seva marca blanca. A partir d'aquí ja està. Ni nosaltres els hem donat res, ni hem rebut res. La campanya ens l'hem pagada de la nostra butxaca. És una llista molt plural i de gent molt diversa.

Amb aquesta diversitat s'han volgut desvincular del tema nacional?

Sí. Som un partit municipalista i el que surti de temes nacionals ho podem debatre i discutir però anirà per ple. Per tant, pot ser que dins el nostre grup hi hagi algú que voti alguna cosa a favor i algú altre en contra. Som lliures de votar el que ens sembli. Tots els que som a la candidatura no estem d'acord que hi hagi ningú a la presó, tenim molt clar que això no ha d'anar per aquí, però des de l'Ajuntament no aconseguirem que això avanci, ni que hi hagi una solució més factible o menys.

Per què han triat el PSC per governar conjuntament?

Nosaltres vam fer una ronda de contactes amb tots els partits, començant pel que tenia més representació fins al que en tenia menys, i vam fer una proposta, que potser sí que era una mica agosarada, on tothom hi tingués cabuda. La bona voluntat hi era i potser hem pecat d'il·lusos. Vam fer una primera proposta, que era que tothom entrés a l'equip de govern. Això no va quallar, se'ns va criticar dient que no era una manera de treballar, que no hi hauria oposició i que això no seria factible. Llavors vam fer una segona ronda de contactes en la qual amb alguns partits d'aquests grans no ens vam sentir gaire ben tractats. Això ho vam fer amb tots els partits, i els únics dels quals vam rebre una proposta va ser dels socialistes. Ens vam asseure i vam arribar a un acord de mínims.

També veien amb Compromís un bon soci de govern?

Amb el PSC i amb Compromís era amb qui teníem més coincidències de programa. Els vam dir que entressin al govern i no van voler obrir ni el programa.

Però no tanca la porta que s'hi incorporin en un futur...

Nosaltres no tanquem la porta a ningú. Som els primers que ens interessa tenir majoria, però el que no farem és deixar-nos trepitjar. Obrim la porta a tothom que vulgui construir i tirar endavant.

De moment, però, no han començat amb bon peu perquè l'oposició en ple els ha tombat la proposta de sous i indemnitzacions. No s'augura una legislatura fàcil....

Som conscients que fàcil no serà. La nostra intenció era treballar 8 i arribar a acords puntuals amb d'altres partits. En aquest aspecte suposo que arribarem a un acord.

La seva formació va néixer amb la voluntat de millorar el municipi i la qualitat de vida dels seus habitants.

El nostre objectiu és aquest, que la ciutadania vegi que hi ha un canvi i un benestar per a tothom, que el municipi estigui net, que els carrers s'escombrin, que els patis i els pàrquings de les escoles estiguin en condicions... El dia a dia. El nostre objectiu és que la gent tingui una millor qualitat de vida en el dia a dia.

Creu que fins ara s'havia descuidat aquest aspecte?

Sí. Crec que durant aquests anys no s'ha vist això. No critico el que s'hagi pogut fer des del govern, i segurament la feina que s'ha fet durant aquest temps no és gens recriminable, però sí que és veritat que la gent ha vist que això s'ha abandonat una miqueta i hem entrat en una altra guerra que no és la que voldria la majoria de gent. Què volem, millor qualitat de vida per a la nostra gent o barallar-nos els uns amb els altres pels comentaris que fem? Nosaltres no volem entrar en la dinàmica de guerres de partits, el que volem és unitat i fer l'esforç perquè tothom s'avingui, tingui les idees que tingui, ens puguem respectar tots. Jo estic content perquè en l'àmbit petit això ho he aconseguit amb el partit. Hem fet una llista de 22 persones que no ens coneixíem, hi ha gent que és castellanoparlant i gent catalana, gent que no és independentista i altres que ho són. La política que volem fer és propera a la ciutadania i que la gent vegi que realment ens cuidem del poble. Ara no és el moment de fer grans obres i grans inversions.

Tot i així, hi ha projectes importants a punt de començar, com l'esperada urbanització del sector del Canal?

Sí. Tenim una obra gran que és el tema del Canal, que començarà a l'octubre i que també inclou l'adequació de la zona esportiva.

Un altre projecte que hauran d'entomar és la millora de l'institut Cardener?

Nosaltres anirem per fer un edifici nou, perquè no volem fer un nyap. Si no ho podem fer ara, ho farem d'aquí a un any o dos, però és millor fer un edifici nou que l'ampliació perquè aquest ja tindria mancances de bon començament. Tenim uns terrenys que ja són municipals i s'han de condicionar i cedir al departament, que s'ha compromès a incloure l'institut a la llista de nous centres.

L'Ajuntament té el pressupost prorrogat del 2017. Tot i així, com han trobat les finances?

Les hem trobades bé, l'Ajuntament està sanejat i estem dintre de la normativa d'endeutament.