El pregó de Castellnou de Bages mostra la valentia dels menors que fugen sols del país d'origen

"Si tu fossis nat a la seva terra la tristesa d'ell podria ser teva". Els últims versos del poema "Podries" de Joana Raspall van cloure ahir un dels pregons més singulars de Castellnou de Bages. Tres menors estrangers no acompanyats i l'educador Ivan Nardi que els acompanya durant el seu dia a dia al centre d'acollida del poble van expressar-se davant dels veïns i van posar en valor la valentia dels menors que fugen sols en busca d'un futur millor. Els tres joves van agrair el suport que han rebut a la casa d'acollida i van ressaltar que es plantegen un futur a Catalunya, "un lloc que ens obra portes que al nostre país estan tancades".

Abans d'iniciar el discurs, els tres nois mostraven els nervis al rostre. "Són una mica tímids", assenyalava Ivan Nardi mentre els encoratjava a fer un pas endavant en una plataforma elevada enmig de la plaça de l'Església del poble. El primer jove en agafar el micròfon va ser el més gran, Abdelghafour Ben Mou, que té divuit anys. Ell ja es troba fora de la casa d'acollida, ubicada a la casa de colònies de la Figuera del poble, i viu en un pis tutelat a Artés. Va fugir del Marroc tot sol en busca d'un futur amb més oportunitats. "M'he tret el carnet per ser carreter", destacava amb un somriure. Afirmava que ara ja té lligams a Catalunya, "amb una colla d'amics que m'ajuden".

Els dos menors, de 16 i 17 anys, que van preservar la seva identitat, van centrar el seu discurs en agrair l'ajuda per part dels professionals del centre d'acollida. "Volem fer amics aquí, aprendre el vostre idioma i ser feliços", apuntava el de 17 anys. El més petit donava les gràcies a les persones que l'acompanyen però també ressaltava que algunes persones no l'ajuden. De fet, els tres joves lamentaven que sovint "es mostra una imatge dolenta dels joves que emigrem sols, sense abans conèixer-nos". Afirmaven que gairebé no coneixen els veïns del poble i "ens agradaria tenir més espais per poder xerrar amb ells". Alhora criticaven una falta d'agilitat amb els tràmits per aconseguir documentació i un volum excessiu de nens al centre.

En aquest sentit, l'educador Ivan Nardi ressaltava que falten recursos a l'hora atendre els menors que fugen sols del seu país. Remarcava que, un cop surten del centre, "molts es troben davant d'un futur incert sense llocs on acudir, ja que no hi ha pisos tutelats per tots". Apuntava que el "gran volum de menors dificulta la gestió". De fet, la casa de colònies de la Figuera es va habilitar com a centre d'emergència davant l'arribada massiva de menors estrangers no acompanyats el setembre passat. També assenyalava que s'haurien de fomentar més espais de relació amb els veïns del poble, "perquè la casa d'acollida queda aïllada i la gent de Castellnou de Bages no els coneix".

L'Ajuntament va decidir donar veu als joves perquè es poguessin expressar davant del la gent del poble. L'alcalde de Castellnou de Bages, Domènec Òrrit, va afirmar que el consistori està treballant per desenvolupar iniciatives que incentivin la trobada entre aquests joves i els veïns del municipi.