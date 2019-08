Un motor per als petits productors del Bages

Un total de tretze petites i mitjanes empreses del sector agroalimentari de la comarca han participat al programa «T'acompanyem per créixer» impulsat per l'àrea de Turisme del Consell, a través del Rebost del Bages, amb l'objectiu de millorar la seva gestió empresarial. Aquest és el segon any que s'ha dut a terme el projecte i en aquestes dues edicions hi han participat diversitat de productors i elaboradors. L'Horta Can Calafell, de Manresa, i la cooperativa cervesera Ninkasi, de Navàs, són dos dels participants i es mostren molt satisfets amb les millores que han pogut introduir a les seves empreses gràcies a l'assessorament del programa.

«T'acompanyem per créixer» és un projecte de formació i suport adreçat a petites i mitjanes empreses i a microempreses del sector agroalimentari amb l'objectiu d'ajudar-les a definir el seu propi pla de creixement basat en el seu producte perquè puguin impulsar els seus negocis. Segons Montserrat Selga, cap tècnica de l'àrea de Turisme del Consell Comarcal, el projecte «vol incrementar la mentalitat empresarial de les empreses del sector i millorar les competències en gestió dels productors i elaboradors. Promou una certa professionalització del sector». Hi han participat una gran varietat d'empreses, amb productes que van des de vi i cervesa fins a hortalisses, passant per oli, mel o carn i embotits.

El programa va iniciar-se l'any passat amb l'assessorament de vuit empreses a les quals enguany es fa el seguiment del pla d'acció que van elaborar per veure si han complert els reptes i objectius que se'ls van plantejar per millorar el negoci. A més, aquest any se n'hi han incorporat 5 més, que han dut a terme les sessions de formació i l'acompanyament personalitzat per fer una diagnosi, definir els objectius de treball i un pla d'acció per fer-la més competitiva.



«És com anar al psicòleg»

Pere Calafell, de l'Horta Can Calafel, al barri de Viladordis de Manresa, ven productes de proximitat de temporada com tomàquets, enciams, bledes o carbassons i és un dels productors que ha participat al programa. Es mostra molt satisfet amb l'experiència i assegura que «un petit productor, això no ho podria pagar». Diu que «és com anar al psicòleg» perquè «segurament el que et falla no ho veus i algú t'ho ha de dir».

Calafell opina que el programa li ha donat eines per millorar el seu negoci, com ara fer tastos de productes i visites a la finca o també saber optimitzar els costos. Ara té clar que «hi ha un moment que és per pensar i un altre per plantar, perquè el dia a dia et fa plantar i no pensar i has de saber parar». També valora el seguiment posterior que es fa de les propostes que formen part del programa «perquè a vegades fas un projecte, però el teu dia a dia se't menja i arriba un punt que del que t'havien dit no has fet res o poca cosa i el seguiment és la revàlida, és com anar a fer la revisió».

El productor manresà afirma que «va molt bé per al que comença i per al que porta molt temps i s'ha estancat. Et dona eines noves perquè potser fa molt temps que treballes de la mateixa manera i t'acomodes. I necessites noves visions». Per tot plegat, es mostra «contentíssim amb el programa perquè és una gran eina que ens ha anat molt bé i tothom qui pugui ho hauria de fer».



Repercutir en el territori

La mateixa valoració positiva en fa Imma Collado, de la cooperativa cervesera ecofeminista Ninkasi, de Navàs, que comercialitza quatre tipus de cervesa artesana ecològica sense gluten. La participació al programa els ha permès resoldre alguns «problemes de base» i millorar aspectes com la imatge corporativa. «Hem tocat el logo per poder comunicar millor que som una cooperativa femenina, que estem en un sector que no ho és gens, i aquesta dimensió de Ninkasi l'hem potenciat», explica.

L'empresa, formada per dones, està en creixement i la participació al programa, assegura, els ha permès potenciar el 70% la comercialització, que se centra principalment a Catalunya i País Basc. La iniciativa els ha ajudat en aspectes com «la redacció d'acords comercials». Collado comenta que el de la cervesa artesana és un sector «molt interessant, és fresc, emergent i que està a l'alça però no hi ha una perspectiva de gènere. Les dones som un 10% a la indústria cervesera i som invisibles».



Més consciència de proximitat

Ninkasi està treballant en el repte de poder utilitzar el 100% d'ordi català per a la seva producció, ja que ara només el 30% de matèria primera és local, en concret de l'Espunyola, al Berguedà.

La idea és no haver-ne d'importar gens i «repercutir econòmicament en el territori i emprar ordi cerveser, ja que n'hi ha d'excel-lent qualitat a la Catalunya Central. El nostre repte és muntar una -malteria i poder estalviar les emissions de CO2 que comporta portar-lo des d'Anglaterra i Alemanya per carretera».

Tant Calafell com Collado també valoren el fet que el programa ha ajudat els productors bagencs a conèixer-se i a «crear xarxa» i això els permet promocionar-se entre ells. També creuen que «la gent ha pres més consciència de la proximitat, tot i que hi ha molt camí per recórrer», diu Calafell. «Valoren més la proximitat que l'ecològic», afegeix la productora de cervesa.

Un dels aspectes que els productors consideren que cal treballar és el de la relació amb la restauració. Per a Calafell «el restaurant que fa proximitat i producte de temporada ho hauria de reflectir i dir d'on ve aquest producte, posar-hi cara com es fa amb el vi, que saps d'on és i qui el fa». També destaquen que «el client és més exigent amb nosaltres que amb el restaurador», que en molts casos es preocupa més per l'elaboració que pel producte.

Amb tot, creuen que en la producció ecològica i de proximitat hi ha molta confusió en el consumidor final. «Li falta informació i està confós per marques potents que confonen el mercat» diu Collado. «Si és de proximitat ja s'entén que és producte ecològic i no és així», afegeix l'hortolà manresà, que creu que el fet que sigui ecològic ha d'anar en conseqüència amb la proximitat perquè «un enciam ecològic que vingui d'Almeria per mi no és ecològic».

Per a Collado «això ha fet molta mal als productors que intentem fer proximitat i ecològic perquè ha generat confusió».