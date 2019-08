Navàs obre set dies de festa amb la música i els balls populars com a eixos centrals

Navàs donarà aquest dimecres el tret de sortida a la seva festa major, que s'allargarà fins dimarts vinent i intensificarà l'activitat a partir de dissabte, amb la música i els concerts nocturns de protagonistes, a banda de la festa del pubillatge i dels balls tradicionals amb les figures i la imatgeria local.

Aquest dimecres hi haurà un primer tast amb un espectacle infantil a partir de les 6 a la plaça de l'Església, i després, a la de l'Ajuntament, zumba i una sessió de cinema a la fresca que obre cada any el programa. Demà dijous, a les 9 de la nit, serà el torn de l'esperada bouada, que ja es començarà a preparar hores abans, i que preveu omplir el carrer de l'Església de comensals, que podran sopar per un preu de 10 euros, i que s'acabarà amb un concert a la plaça de l'Església.

La música tornarà a ser clau amb un nou concert divendres a la nit, en aquest cas a la plaça de l'Ajuntament amb quatre grups i a partir de les 10, després d'un espectacle infantil i la 30ena trobada d'acordionistes; i dissabte, la festa ja s'endinsarà en els actes més populars. En serà el màxim exponent el pregó i la proclamació de la pubilla, dames, hereu i fadrins, a les 8 del vespre, a la plaça de l'Ajuntament, que donarà pas a una nova sessió musical fins la matinada, amb un ball amb Xarop de nit i un concert amb Doctor Prats i Dj. Arzeet, a la mateixa plaça, mentre que a la del CAP hi haurà una discomòbil.

Diumenge continuarà la festa popular amb una cercavila des de l'església fins a la plaça de l'Ajuntament, on a la 1 es faran els tradicionals balls de bastoners, cascavells, nans i gegants, i després, sardanes. Al vespre, espectacle i ball, i a la nit, més música, amb una festa jove de l'escuma a la plaça del CAP i un concert amb Roba Estesa, La Banda del Coche Rojo, Dj Boix i Morde, a la de l'Ajuntament.

El matí de dilluns es dedicarà a la mainada amb una festa aquàtica a la piscina, i es farà un vermut musical al parc de l'Estació. A la tarda, sardanes, i a la nit hi haurà el tradicional ball del fanalet i concert amb Auxili i Sixtus. L'endemà al matí, la festa tornarà a ser per la mainada amb un parc infantil i bany d'escuma. A la tarda es farà la mítica sardinada, botifarrada i ball, i com sempre, el teatre (en aquest cas a l'Ametlla de Merola) posarà el punt i final a la festa.