El proper curs arrencarà amb un centenar de cicles formatius a la regió central

Els instituts i centres de secundària de les comarques centrals impartiran aquest proper curs un total de 97 cicles formatius diferents, tant de grau mitjà com superior. L'oferta augmenta respecte de l'any passat amb la incorporació de tres noves propostes, mentre que només se'n retira una, amb la qual cosa es constata la tendència creixent que està experimentant aquest camp els dar-rers anys com a resposta a l'interès cada cop més gran per part dels alumnes per la formació professional.

L'oferta d'enguany manté un equilibri entre la formació de grau mitjà i de grau superior, que pràcticament és meitat i meitat, i alguns dels cicles, especialment els de modalitats esportives, ofereixen les dues opcions. Els 97 cicles es reparteixen entre un total de 36 centres i instituts de 22 poblacions de les comarques centrals, i la majoria no són exclusius, sinó que és fàcil trobar un mateix cicle impartit en més d'un lloc.

Moda, alimentació, gestió administrativa o atenció social i sanitària es troben entre els àmbits amb més oferta, ja sigui com a conseqüència de la demanda que tenen o per la seva adequació al territori, tenint en compte que la moda, per exemple, té una indústria potent a l'Anoia, i l'alimentació cap a zones més rurals i properes a Osona. Tanmateix, l'oferta nova d'enguany no s'ajusta a cap d'aquests paràmetres. Es tracta de tres nous cicles, tots de grau superior que es faran en centres de Manresa i a Bagà. En el cas de la capital del Bages, s'impartirà un cicle d'automoció (que ja es fa en altres centres) a l'institut Lacetània, i un altre de disseny i moblament al Guillem Catà, que en aquest cas serà l'única oferta d'aquesta modalitat del conjunt de les comarques centrals. Pel que fa a l'institut Alt Berguedà de Bagà, acollirà un nou cicle sobre ensenyament i animació socioesportiva, que també s'imparteix en altres poblacions. En canvi, desapareix el cicle, també de grau superior, sobre projectes d'edificació que es feia a l'institut Lacetània de Manresa.



Al Bages, més varietat i quantitat

El Bages, i especialment la seva capital, Manresa, és el lloc on s'impartiran més cicles formatius el curs vinent i també on hi ha més varietat d'oferta. De fet, hi ha cap a una cinquantena de cursos que només es podran estudiar en aquesta comarca (i bàsicament a Manresa) de tota la Catalunya Central.

Per altra banda, hi ha tres cicles que són exclusius del territori de les comarques centrals, i que no s'impartiran enlloc més. Es tracta del cicle de grau mitjà d'artesania de complements de cuir, que només es fa a l'Escola Agrària d'Igualada; el d'excavacions i sondatges, que també és de grau mitjà i només s'ofereix a l'institut Mig-Món de Súria; i el de fabricació i ennobliment de productes tèxtils en l'especialitat de gèneres de punt, que també és de grau mitjà, i que és exclusiu de l'institut Milà i Fontanals d'Igualada.

Per altra banda, hi ha diversos cursos amb molta demanda que s'ofereixen a pràcticament tots els centres de les comarques centrals on s'imparteixen cicles formatius; per exemple, administració i finances, atenció a les persones en situació de dependència, cures auxiliars d'inferneria, o el cicle de sistemes microinformàtics i xarxes, entre d'altres.

Més enllà dels cicles formatius, en el conjunt de les comarques centrals, el curs que ve s'impartiran, com a novetats, itineraris formatius específics a l'institut Milà i Fontanals d'Igualada; i també dos programes de formació i inserció nous, l'un d'auxiliar de vivers i jardins a l'institut de Puig-reig, i l'altre d'auxiliar d'electrònica en edificis a l'institut Milà i Fontanals d'Igualada. Pel que fa a nous batxillerats, a partir del setembre s'iniciarà el primer curs de Batxillerat d'Arts a l'INS Castellet de Sant Vicenç.