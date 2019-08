Salut estudia dues possibles infeccions per listeriosi a la Catalunya Central

La infecció per listeriosi relacionada amb el brot ocorregut a Andalusia pel consum de carn entatxonada, podria haver arribat a la Catalunya Central. Es tractaria de dos casos que l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) està estudiant i que, si es confirmen, s'haurien produït pel consum d'un producte portat d'Andalusia per un familiar. Es tractaria de la marca La Mechá, que a Catalunya no s'ha distribuït.

Fonts de l'ASPCAT, que no han especificat on resideixen els dos possibles afectats, han explicat que es tracta de dos membres d'una mateixa família de la Catalunya Central que fa uns dies va rebre la visita d'un altre familiar procedent de Sevilla. Aquest va portar carn entatxonada de la marca afectada, i tots tres en van consumir. Dies després, els dos residents a Catalunya van tenir símptomes lleus com diarrees, febre i dolor a les articulacions, dels quals ja estan recuperats, mentre que el familiar andalús va haver de ser ingressat a Sevilla, i encara hi continua. Davant d'aquesta situació, els dos casos de la Catalu-nya Central estan en fase de sospita clínica d'infecció, pendent de confirmar-se o descartar-se els propers dies segons els resultats de les analítiques efectuades.

L'ASPCAT va rebre la notificació de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició de la retirada, per part de les autoritats sanitàries andaluses, de tots els lots de carn entatxonada La Mechá, fabricada per l'empresa sevillana Magrudis SL, associada al brot d'Andalusia.