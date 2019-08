El ball de bastons de Cardona incorporarà les primeres nenes aquesta festa major

El ball de bastons de Cardona, una dansa amb més de 300 anys d'història, incorporarà per la festa major d'enguany les primeres balladores. Fins ara, per tradició, es donava per fet que el ball era reservat als nens. Per aquest motiu, la Confraria de la Mare de Déu del Patrocini va impulsar un protocol per deixar escrit que la dansa seria mixta a partir de l'any 2020, quan es tornaven a obrir les llistes d'inscripció. Però les baixes a darrera hora de tres nens han propiciat que enguany la presència femenina sigui una realitat.

Joana Tristany i Mariona Gómez, de 5 i 6 anys, són les primeres nenes que enguany formaran part de la dansa festiva que acompanya la Mare de Déu en cercavila, en el seu viatge d'anada i tornada entre l'hospital i l'església. El 7 i el 10 de setembre lluiran el barret i les faldilles blaves mentre repiquen els bastons amb la resta de balladors. En total, formen un grup de vuit infants que es mouen entre els cinc i els vuit anys.

Des de fa gairebé dos mesos, els repics dels bastoners ressonen a la Sala dels Dolors de Cardona durant els assajos. «Quan comences, és difícil, però després ho fas sense pensar», destaca Joana Tristany. La seva amiga Mariona Gómez explica que quan veia el seu germà ballar li agradava la dansa, «però em pensava que era una tradició només per als nens».

Cap document ho explicitava, «però els veïns de Cardona donaven per fet que per tradició la dansa només estava oberta als nens», explica Albert Cugueró, la persona que és al capadavant de la coordinació de la dansa i s'encarrega de preparar els infants per sortir a ballar. Explica que l'any 2017 la Confraria de la Mare de Déu del Patrocini va decidir elaborar un protocol per deixar escrit que el ball de bastons és una manifestació popular oberta en igualtat als nens i a les nenes.

Apunta que aquest document ja és plenament efectiu, però «la llista de balladors treballa amb dos anys d'antelació i estava previst materialitzar el document de cara al 2020», destaca Cugueró. No obstant, amb la baixa imprevista de tres balladors, «hem decidit incorporar-hi dues nenes i un nen que eren a la llista d'espera», remarca. La notícia va agafar de sorpresa les famílies de les nenes, que no s'esperaven que les seves filles ballessin aquest any.

La incorporació de les balladores s'ha complert abans del previst, tot i així, el protocol estableix que a la llarga la dansa acabi esdevenint paritària. Segons el document, el grup de balladors ha de ser format per quatre nens i quatre nenes i, en el cas que no hi hagi prou nens i nenes per complir aquesta composició, «es procurarà mantenir un criteri d'equitat de gènere».

Alhora, el protocol també defineix algunes de les condicions bàsiques per poder formar part del ball, com ara que cal estar empadronat al municipi de Cardona i que l'infant podrà fer el seu primer ball de festa major l'any natural en què compleixi els sis anys. Cugueró remarca que, a partir del protocol, la selecció de balladors es fa a través d'un sorteig, «abans entrava qui primer ho demanava», destaca.

Des del 1704, data de la primera referència escrita sobre l'existència del ball, la dansa ha evolucionat, però hi ha detalls que es mantenen, com la tradició de pagar les sabates vermelles als balladors. Enguany Mariona Gómez, Joana Tristany, Oriol Barrera, Jordi Cugueró, Joan Flores, Raúl Ballesteros, Jordi Espelt i Biel Arrabal són els infants que donaran vida a la dansa. Cugueró lamenta una falta de difusió, per part de l'Ajuntament, de la incorporació de les primeres nenes a la dansa que presenta 300 anys d'història.