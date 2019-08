Deu dies per la revolució a l'autopista: compte enrere per perdre els descomptes

D'aquí a deu dies, l'autopista Terrassa-Manresa s'encarirà el 45% per als usuaris que no portin un dispositiu de pagament dinàmic, ja sigui un Teletac instal·lat al vehicle, o una aplicació (Satelise) descarregada i activada en el seu telèfon mòbil. És a dir, si paguen en metàl·lic o amb targeta, a partir del proper 1 de setembre ja no es podran beneficiar dels descomptes del 45% que s'apliquen a la barrera des de l'any 1999, de dilluns a divendres (en dies laborables) i, en conseqüència, aquest peatge els valdrà la quota íntegra (la que fins ara es pagava només en caps de setmana i festius).

L'obligatorietat de tenir aquests dispositius per continuar accedint a aquestes bonificacions de fa dues dècades s'ha posposat 2 anys i 9 mesos respecte de la que era la previsió inicial (s'havia d'implantar el gener del 2017), però igualment arriba amb la disconformitat del territori, manifestada explícitament tant per agents polítics i socials (a través del Consell Comarcal del Bages i del Consorci Viari de la Catalunya Central) com de l'empresariat (mitjançant la Cambra de Comerç). Però no hi ha marxa enrere.

La qüestió és que els descomptes que s'apliquen a la barrera de Sant Vicenç-Castellbell de l'autopista Terrassa-Manresa (C-16) des de l'any 1999 a tots els vehicles –sense cap requisit pel que fa al sistema de pagament–, a partir del proper 1 de setembre (de fet, serà efectiu el dia 2, perquè és el primer laborable) requeriran que l'usuari disposi de Teletac o de qualsevol altre sistema dinàmic de pagament autoritzat perquè se li pugui aplicar. Al quadre superior que il·lustra aquesta pàgina poden veure clarament la diferència de preus en cadascun dels peatges d'aquesta autopista, segons el tipus de vehicles, depenent de si es disposa de sistema dinàmic de pagament o no.



Una mesura que s'ha anat ajornant

Agents polítics i socials (a través principalment del Consell Comarcal del Bages i del Consorci Viari de la Catalunya Central) i també empresarials han reclamat insistentment que es mantingui el sistema actual (que permet tenir els descomptes vigents de fa 20 anys encara que pagui en metàl·lic o amb targeta) mentre no s'apliqui a tot el país una taxa general (el que tècnicament es denomina vinyeta) que el que ha de suposar és l'eliminació dels peatges.

En el decret publicat pel departament de Territori i Sostenibilitat en l'últim Diari Oficial de la Generalitat de l'any 2016 (el que regulava els descomptes afegits que la Generalitat va posar en marxa ara fa gairebé quatre anys) s'especificava també que «a partir de l'1 de gener del 2019 les tarifes base aplicables de dilluns a divendres no festius només seran d'aplicació als usuaris de totes les categories de vehicles que utilitzin com a modalitat de pagament el sistema de pagament dinàmic o telepeatge (sistema Via T) o qualsevol altre sistema dinàmic prèviament autoritzat, i seran d'aplicació a la resta d'usuaris les mateixes tarifes base i els peatges resultants aplicables els dissabtes, diumenges i dies festius».

De fet, aquesta mesura ja s'havia d'aplicar el 2017, però es va posposar al gener del 2019. I davant una nova queixa del territori, es va ajornar fins a l'1 de setembre per donar marge a l'adaptació. Agents polítics, socials i empresarials han posat reiteradament sobre la taula el seu temor que l'exigència d'aquests requisits provoqui que molts conductors que ja utilitzaven preferentment l'autopista per desplaçar-se desemboquin ara cap a la col·lapsada C-55 i cap a la C-58 (carretera de Terrassa).

Fins ara, amb les tarifes actuals, de dilluns a divendres laborables l'autopista costa per a un turisme 4,41 euros si hi fa tot el recorregut (i per tant passa pel peatge central, barrera de Manresa) i 2,21 euros si surt o s'entra a Sant Vicenç (el que s'anomena barrera lateral), encara que pagui amb targeta o en efectiu. En canvi, a partir del dilluns 2 de setembre, si es paga en metàl·lic o amb targeta aquests peatges costaran (qualsevol dia i hora) 8,01 euros en el primer cas (peatge central o troncal), i 4,02 en el segon (barrera lateral).

Pel que fa als descomptes que es van afegir a aquesta autopista el 2016 i que s'apliquen també de dilluns a divendres no festius, però en aquest cas limitat a unes franges horàries (vegeu-ne l'explicació detallada a la columna de la dreta) no experimenten cap canvi. I és que aquestes bonificacions ja requerien des del primer dia que l'usuari tingués un dispositiu Teletac perquè li fossin aplicades.

Amb els canvis que s'introduiran a partir del 2 de setembre en el peatge a la C-16, les condicions generals dels descompte s'aplicaran de dilluns a divendres (no festius) en dues franges del dia. De 7 a 2/4 d'11 del matí i de 5 de la tarda a 9 del vespre. A més, només s'aplicarà a turismes i cal tenir Teletac o l'app Satelise instal·lada al mòbil.



Supòsits

100% de descompte: preu final 0 euros



Quan el vehicle entra a l'autopista a l'accés de Sant Vicenç i se'n va cap al nord (Manresa, Sallent, Navàs, Berga...)

Quan el vehicle ve per la C-16 des de qualsevol municipi situat al nord de la barrera (Berga, Navàs, Sallent, Manresa...) i surt al peatge de Sant Vicenç per agafar la C-55.



50% de descompte: preu final 2,13 euros



Quan el vehicle ve de Terrassa per l'autopista, passa pel peatge central de Sant Vicenç i continua per la C-16 cap al nord (Manresa, Sallent, Navàs, Berga...)

Quan el vehicle ve del nord (Berga, Navàs, Sallent, Manresa...), passa pel peatge central que hi ha a Sant Vicenç i continua per la via de pagament cap a Terrassa o l'àrea metropolitana.

Dues opcions

El clàssic: Teletac: VIA-T o Teletac és la denominació del sistema implantat a totes les autopistes de peatge espanyoles. Permet pagar el peatge sense necessitat d'aturar el vehicle. Consta d'un dispositiu electrònic que es proporciona en contractar-lo i que s'ha de col·locar al parabrisa. Un sensor llegeix les dades del VIA-T i carrega l'import del peatge a un compte o targeta vinculada al dispositiu. Es pot contractar a la majoria d'entitats bancàries. El procediment és similar al de la contractació d'una targeta de crèdit. S'ha d'associar el Teletac a un compte o targeta de crèdit sobre la qual es realitzaran els càrrecs corresponents al pas per peatges. La majoria d'entitats cobren una quota per aquest dispositiu, a l'entorn d'uns 15 euros anuals.