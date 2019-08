Un pi arrelat al patrimoni

S'ha buscat un emplaçament prou vistós, però perilla que la seva pròpia presència en comprometi el futur. Un pi s'alça ja ferm al bell mig del que queda de l'antic viaducte medieval del Pont de Cabrianes, damunt del Llobregat, a cavall dels termes de Sallent i Artés. Un monument que forma part de l'inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, situat al costat del que es va construir al segle passat per substituir-lo com a via de pas, i que no queda connectat amb cap dels dos costats, ja que dels 9 ulls que tenia originalment només en queda un dempeus.

El pi que hi ha nascut i crescut al damunt ja fa uns sis o set metres d'alçada. I, recentment, l'associació Amics de l'Art Romànic del Bages alertava a través del seu compte de Facebook de l'amenaça que pot suposar per a la conservació de l'estructura, ja que en les darreres setmanes se n'ha desprès una part i podria ser causat per les arrels de l'arbre, que és situat molt a prop d'aquest extrem.

El viaducte va ser construït el segle XVI (està documentat que n'hi havia un des del segle XI, concretament l'any 1089 però es tracta d'una construcció de la que només en queden vestigis). Sembla que es va refer arran del privilegi de pontatge que el rei Ferran concedí a la ciutat de Manresa per a la reparació de ponts (1509), i va ser reformat el segle passat per fer-hi passar la carretera de Manresa a Artés. Una companyia de sapadors republicans el va dinamitar el 25 de gener del 1939. Posteriorment es va construir, just al costat, l'actual pont pel qual passa la carretera.