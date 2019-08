El Moianès és la vuitena comarca de Catalunya amb una mitjana d'IBI més car

El Moianès és entre les deu comarques de Catalunya on els veïns paguen, de mitjana, l'impost de béns immobles (IBI) més car, i alhora també és en el top10 de les que tenen uns valors cadastrals urbans (factor que hi està molt directament lligat) també més elevats. És un dels aspectes rellevants que s'extreuen de la publicació de dades de l'IBI i del cadastre del 2018 per part de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

En concret, la demarcació més jove del país es troba en la vuitena posició del rànquing del que popularment es coneix com la contribució, ja que de mitjana els veïns paguen 480 euros (és el resultat de dividir el total de diners que es recapten per aquest tribut a la comarca pel nombre de rebuts que es tramiten).

Pel que fa als valors cadastrals de les finques urbanes (a partir dels quals es calcula l'IBI), el Moianès és la desena comarca amb quantificacions més altes, amb una mitjana de valor per finca de 59.160 euros. En aquest concepte, hi ha dues demarcacions de l'àrea d'influència de Regió7 que la superen: l'Anoia, que és la setena (amb una mitjana de valors de 66.975 euros per finca urbana) i el Bages (60.546 euros). En tots tres casos, però, els valors estan per sota de la mitjana de Catalunya (que és de 71.280 euros).

L'Anoia i el Bages també són a la part alta dels preus del rebut de l'impost de béns immobles. Tanmateix, totes tres (comptant-hi el Moianès) estan per sota de la mitjana de Catalunya, que és de 483 euros.

El Solsonès és de les demarcacions amb uns valors cadastrals de les finques urbanes més baixos (36.684 euros), que la situen cinquena per la cua en aquest rànquing. Parlem d'uns valors que són gairebé la meitat de la mitjana catalana, i el 60% inferior a la de la comarca top, el Barcelonès.

Per contra, pel que fa al preu mitjà del rebut de l'IBI, el Solsonès està per damunt de dues comarques de casa nostra (el Berguedà i l'Alt Urgell) que la superen en valors cadastrals.



Igualada, la capital més cara

Si baixem al detall dels municipis, les dades publicades per l'Idescat permeten veure que, quant al cost de l'IBI, dels prop de 950 municipis que hi ha a Catalunya, entre els 100 primers n'hi ha 8 de les nostres comarques, encapçalats (en la quarta posició del rànquing global) per Sant Esteve Sesrovires, amb un import mitjà per rebut de 1.088 euros. Dins d'aquests cent també hi trobem Martorell i Collbató; dos municipis del Moianès (Sant Quirze Safaja i Castellterçol); un de la Cerdanya (Bolvir), i dos de l'Anoia, un dels quals Igualada i l'altre és la Pobla de Claramunt. La capital anoienca era el 2018 el 68è municipi de Catalunya amb un rebut de l'IBI més car, amb una mitjana de preu de 632 euros per rebut.

De les capitals de comarca, la més propera a Igualada és Moià (499 euros de mitjana, que la situen en la posició 154), i Manresa, que era el 2018 el municipi 268 pel que fa al cost de la contribució, amb un preu mitjà de 413 euros per rebut.

Pel que fa als valors cadastrals urbans, Sant Esteve Sesrovires repeteix com a municipi de casa nostra en els primers llocs. En concret, és el setè de Catalunya, amb un valor mitjà per finca de 153.268 euros.

En aquest cas, dins dels 100 primers trobem tres poblacions del Bages: Sant Fruitós (103.453 euros de mitjana), Sallent (92.550 euros) i Sant Salvador (91.424 euros). Igualada és també en aquest cas la capital comarcal de casa nostra que és situada més amunt en el rànquing (en el lloc 151, amb una mitjana de valor per finca de 76.261 euros). Moià és en el lloc 397 (52.684 euros); Manresa en el 450 (48.353 euros de mitjana); Berga en el 548 (42.214 euros); Solsona en el 583 (40.519 euros); i Puigcerdà en el 704 (33.074).