Santpedor reprendrà al setembre els dos mercats dels Dissabtes de plaça

arxiu particular

Parades del mercat de proximitat i ecològic de Santpedor arxiu particular

La plaça gran de Santpdor tornarà a acollir aquest setembre els tradicionals mercats dels dissabtes, després de la parada d'estiu.

Els Dissabtes de plaça s'organitzaran setmanalment a partir del 7 de setembre, entre les 10 del matí i les 2 del migdia. Es tracta dels dos mercats que es concentren a la plaça Gran, el de productes de proximitat i ecològics, i el mercat de la rampoina o de segona mà. En relació a aquest segon mercat, l'Ajuntament fa una crida a tothom que vulgui participar perquè hi munti una parada. Qui hi estigui interessat, es pot adreçar a l'Ajuntament per fer la inscripció, de forma presencial o amb les butlletes que es troben a la web.