Navàs clou avui una lluïda festa major amb inflables, la sardinada i teatre

Navàs posarà avui el punt final a set dies de festa major, que ha tingut en la música, la tradició del pubillatge i els balls populars els seus principals al·licients, i l'han convertit en una de les edicions de més afluència dels darrers anys.

El programa s'acomiada avui amb un parc infantil, inflables i un bany d'escuma de colors per als més petits al passeig de Ramon Vall, i a les 7 de la tarda tindrà lloc la tradicional sardinada i botifar-rada a la plaça de l'Ajuntament, amenitzada per un ball amb Pep i M. José Trio. Finalment, i com ja és costum, el Grup Escènic Navàs posarà el punt final a la festa, enguany amb la representació de l'obra Dakota, i serà al teatre de l'Ametlla de Merola a causa de les obres que es fan al Casal Sant Genís de Navàs.

La bouada, dijous, la proclamació de les pubilles i hereus, dissabte, i els concerts de nit que s'han fet des de divendres fins ahir, han destacat per la seva concurrència, molt nombrosa. Va ser especialment reeixit el concert que va oferir Doctor Prats, dissabte a la nit, en què la plaça va tornar a vibrar com feia temps que no es veia. Va ser després del pregó i de la salutació de l'alcalde, que es troba bé però absent per hospitalització, a través d'un vídeo prèviament enregistrat.

Els tradicionals balls dels bastoners, cascavells, nans i gegants, de diumenge al migdia, també van omplir a vessar la plaça de l'Ajuntament, després de la cercavila des de la de l'Església.