Santpedor atorga la llicència d'obres per construir la nova escola La Serreta

L'Ajuntament de Santpedor ha concedit la llicència d'obres a la Generalitat de Catalunya perquè pugui construir la nova escola La Serreta.

Els treballs es faran en un solar municipal que Santpedor ha cedit al departament d'Ensenyament al carrer Prat de la Riba cantonada amb carrer Pau Casals. Ara, la Generalitat ha de fer el procés d'adjudicació de les obres i aquestes han de començar abans d'un any i estar enllestides en un màxim de tres.

La nova escola costarà prop de 3 milions d'euros. El projecte, àmpliament reclamat per la direcció i l'AMPA del centre es va acordar tirar endavant en una visita dels responsables d'Ensenyament fa dos anys. Després d'estudiar necessitats del nou centre es va adjudicar fa un any la redacció del projecte on ja es detallaven aquestes necessitats i es va treballar una proposta inicial de l'empresa responsable d'aquesta redacció amb responsables del departament d'Ensenyament, del centre, de l'AMPA i de l'Ajuntament. Finalment el projecte ha estat aprovat i se'n va fer la petició de llicència d'obres. Amb la formalització de la documentació es dona ara llum verd a buscar l'empresa adjudicatària de la construcció.



Capacitat per a 225 alumnes



El nou centre serà d'una sola línia educativa amb 2.320 metres quadrats i capacitat per a 225 alumnes. Serà eminentment de planta baixa més un pis i en alguns punts disposarà de fins a tres nivells per adequar-se al desnivell del terreny. Segons ha dibuixat l'estudi d'arquitectura, la futura Serreta tindrà un espai d'educació infantil apte per a 55 nens i nenes repartits en tres aules, lavabos per a nens i mestres, aula de psicomotricitat, tutoria i magatzem.

En l'espai destinat a educació primària hi haurà 10 aules, 6 per als cursos més una de desdoblament, una de reforç, una aula específica i una d'informàtica. També tindrà cuina, magatzem i lavabos. Els espais comuns es disposen de manera diferenciada amb espai polivalent amb vestidors, magatzem i un escenari. A més, espais de serveis i l'espai reservat per a administració del centre, consergeria i AMPA.