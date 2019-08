«Volem dotar Mura de més serveis per a la gent gran, però els petits som a la cua»

Després de 24 anys de govern socialista, l'Ajuntament fa un gir amb la victòria de Junts per Mura, partit liderat per Montserrat Playà

Montserrat Playà va néixer a Terrassa el 1953 i és la persona que protagonitza un canvi de tendència a l'Ajuntament de Mura, després de vint-i-quatre anys de govern socialista. La nova alcaldessa de Junts per Mura agafa el relleu de l'històric alcalde Martí Perich. És la primera dona que obté la vara del càrrec al poble i té l'objectiu de donar continuïtat a l'anterior govern i reforçar els serveis en un municipi d'uns 230 habitants. La seva vida transcorre entre Ter-rassa, on viu i exerceix d'advocada, i Mura, l'indret per on van lliscar els estius de la seva infància.

Combina la professió d'advocada i l'alcaldia de Mura. És complicat encarar les dues tasques?

La meva vida transcorre entre Terrassa i Mura. Al Vallès Occidental hi visc, exerceixo d'advocada i cuido del meu net. Però passo una bona part de la setmana a Mura. A partir de dijous fins a final de setmana, m'instal·lo al poble. Tot plegat és feina però m'agrada estar al servei de les persones. La política sempre m'ha atret. Durant dotze anys, vaig ser regidora a l'Ajuntament de Terrassa i quan el PDeCAT em va proposar si em volia presentar com a alcaldessa de Mura, de seguida ho vaig acceptar. I sense pensar-m'hi vam obtenir majoria, amb tres regidors.

Vostè agafa el relleu d'un dels alcaldes històrics de la comarca, Martí Perich, el seu govern serà continuista amb els projectes en marxa?

Des del primer dia vaig demanar consell al Martí. Ell acumula anys d'experiència i em convindrà tenir-lo a prop per consultar-li els dubtes que em sorgeixin. El seu govern ha beneficiat la qualitat de vida dels veïns. Ens hem trobat un consistori sanejat i amb diversos projectes en marxa als quals pretenem donar continuïtat. Van comprar el centre cívic La Fàbrica per als veïns del poble. Nosaltres en volem potenciar l'ús. Si algun veí vol presentar un llibre a l'espai podrà demanar-ho i l'hi cedirem. Un altre dels objectius del nou Ajuntament és continuar incentivant les visites al poble, ja que uns vuitanta veïns viuen del turisme. L'anterior govern va fer ressonar el nom de Mura més enllà de la comarca a través de les tradicions, com la Festa del Tió. Volem ajudar el sector de la restauració i el sector hostaler de Mura però sense morir d'èxit.

Mura pot arribar a passar d'uns 230 habitants al miler durant la celebració de les festivitats del poble o durant l'estiu. Què preveu fer el nou govern per evitar el col·lapse del municipi?

Es mantindrà l'increment dels serveis de la brigada municipal a l'hora de netejar els carrers, buidar els contenidors... També estem treballant en un pla per tal d'evitar que la calç malmeti les canonades, ja que l'aigua de Mura està força impregnada d'aquesta substància. Però un dels principals problemes a resoldre és el col·lapse de vehicles que es crea en dies com la Festa del Tió. Molts cotxes aparquen en indrets prohibits i estem estudiant posar pilones per tal d'evitar que els turismes s'endinsin pels carrers del poble per estacionar. Volem donar a conèixer el poble però intentant mantenir l'essència rural de Mura. Per aquest motiu, incentivar la masoveria també entra dins del programa, ja que encara queden alguns veïns que viuen de la pagesia, tot i que són pocs.

Els últims anys, l'elevada taxa d'envelliment de la població de Mura s'ha revertit gràcies a l'arribada de famílies joves atretes per l'escola.

L'escola rural de Mura és un reclam per a moltes famílies joves. Una desena de famílies amb fills petits s'han instal·lat al poble. És una sort que hi hagi persones que apostin per la vida rural. No obstant això, m'agradaria que hi hagués més cohesió entre els veïns joves i els de tota la vida. Estaria bé que la nova cooperativa que han impulsat les famílies joves i els comerços tradicionals poguessin anar junts i s'ajudessin mútuament.

Durant aquest mandat, com s'afrontarà la reclamació dels veïns per reforçar l'assistència sanitària al municipi?

Insistirem per tal que el metge vingui com a mínim dos dies i, si pot ser, que sempre sigui el mateix. Sovint la resposta que obté l'Ajuntament és que Navarcles queda a prop, però hi ha molta gent gran que té problemes per desplaçar-se i depenen dels horaris ajustats de l'autobús. Un dels reptes d'aquest govern és dotar de més serveis el poble i atendre sobretot les persones grans. Crear un centre de dia o fer arribar la fibra òptica són alguns dels objectius, però depenem de les subvencions que ens donin i, sovint, els pobles petits som els darrers de la fila.