Eternam prepara les obres del crematori de Sant Fruitós per al principi de setembre

Terrenys on s'ha de construir el futur equipament, aplanats i a punt per començar-hi les obres

Terrenys on s'ha de construir el futur equipament, aplanats i a punt per començar-hi les obres arxiu/eternam

Eternam Serveis Funeraris, l'empresa que ha d'impulsar i gestionar un tanatori amb servei de crematori a Sant Fruitós de Bages, ha fixat l'inici dels treballs per a la primera quinzena de setembre. La fase inicial, que inclou la construcció dels edificis, té un termini màxim d'execució de 15 mesos i a tot estirar s'haurà d'haver estrenat a començament del 2021, mentre que la part exterior, amb l'àrea enjardinada i el futur parc dels records, es podria allargar uns mesos més.

Ja fa unes setmanes que la concessionària disposa dels permisos d'obres i activitats, però ha hagut d'ultimar «algunes qüestions tècniques» que han endarrerit l'inici dels treballs, que en principi es preveien per a abans de les vacances d'estiu. Tal com ha explicat el director tècnic d'Eternam, Aureli Sànchez, ha calgut fer un estudi detallat de cotes per assegurar que les connexions entre les diferents parts del futur complex «seran el màxim de fàcils i anivellades possible», tenint en compte que és un terreny ampli i amb desnivell. « La cota del futur edifici del tanatori queda per sobre del car-rer principal d'accés, i la del cementiri [que és a l'extrem inferior del complex] queda per sota», apunta Sànchez, i en aquest sentit diu que també s'ha hagut de detallar bé el traçat que tindrà el camí de vianants que comunicarà el tanatori i el cementiri.

Fetes aquestes observacions, els propers dies es procedirà a l'acta de replanteig, i a la col·locació de la primera pedra dins la primera quinzena de setembre. A partir d'aquí, les obres se centraran en la construcció de la part edificada, amb un semisoterrani de 1.028 m2 i una planta baixa de 1.216 m2 més. Al semisoterrani hi haurà el magatzem, instal·lacions diverses, la funerària i l'aparcament, mentre que la planta baixa inclourà un vestíbul, una àrea d'administració i serveis, l'oratori i quatre sales de vetlla amb àrees d'accés. El crematori també es distribuirà entre les dues plantes, i es reservarà un espai per a la instal·lació d'un segon forn en cas que sigui necessari d'adequar com a servei en el futur.

L'edificació concentrarà la primera fase dels treballs, que hauran d'estar enllestits i amb l'obra certificada en un termini màxim de 15 mesos. Unes setmanes abans, «quan ja tinguem tot l'edifici assentat», es començarà a planificar la part exterior i es definirà amb exactitud el disseny del futur parc dels records, que es farà en una segona fase, explica Sànchez. No descarta una actuació provisional a la part més propera al cementiri, tenint en compte que s'hi haurà de reservar un espai de cara a la seva ampliació.

El futur parc dels records es concep com una àrea enjardinada que donarà un servei complementari a l'usuari. Serà una zona dedicada a la memòria de les persones difuntes, on es podran dipositar cendres, monòlits i plaques de record.