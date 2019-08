Santpedor concedeix la llicència per construir la nova escola de la Serreta

La Generalitat ja disposa de la llicència d'obres per començar a construir el nou edifici de l'escola la Serreta de Santpedor i poder treure els alumnes de les actuals cargoleres. Els treballs hauran de començar abans d'un any, i a tot estirar s'hauran d'haver enllestit el 2023, segons el compromís adquirit fa uns mesos pel mateix departament d'Educació.

El consistori ha fet efectiva la concessió dels permisos aquest mateix estiu, i ara la Generalitat ha d'iniciar el procés d'adjudicació per poder començar els treballs del futur edifici al costat de les actuals cargoleres. En concret, es tracta d'un solar municipal que fa cantonada entre els carrers Prat de la Riba i Pau Casals, que l'Ajuntament ha cedit al departament per poder fer les obres, que tindran un cost de prop de 3 milions d'euros.

Amb aquest acord es fa un pas endavant per poder fer realitat una obra reivindicada de fa temps al poble, tant per part de la direcció com de l'AMPA. Tanmateix, el projecte no es va començar a gestar fins fa un parell d'anys, després de la visita que va fer al centre l'aleshores conseller d'Ensenyament, Ernest Maragall. El departament es va comprometre a valorar les necessitats que es reclamaven des de la comunitat educativa del centre, i es va tirar endavant amb la proposta, que es va començar a materialitzar ara fa un any amb la redacció del projecte. Es va treballar una proposta inicial amb una posada en comú entre l'empresa adjudicatària de la seva redacció, i responsables del departament, del centre educatiu, de l'AMPA i de l'Ajuntament. Un cop aprovat i definit l'espai on s'haurà d'ubicar el nou edifici, es va fer la petició de la llicència d'obres que l'Ajuntament acaba d'atorgar. La continuïtat del procés és ara a mans de la Generalitat, que té un calendari de terminis compromès sobre la taula.



Capacitat per a 225 alumnes

La futura escola de la Serreta serà d'una sola línia educativa, i amb capacitat per a 225 alumnes. Ocuparà 2.320 metres quadrats, bàsicament de planta baixa més un pis, tot i que en alguns punts tindrà fins a tres nivells per adequar-se al terreny.

Així ho preveu el projecte que s'ha elaborat de forma consensuada entre els diversos col·lectius implicats. L'àrea d'educació infantil tindrà tres aules per a 55 nens i nenes, més una de psicomotricitat, tutoria, magatzem i lavabos. A l'espai d'educació primària hi haurà deu aules, sis destinades als cursos, i la resta seran de desdoblament, reforç, una d'específica i la d'informàtica. També hi haurà cuina, magatzem i lavabos. A banda d'això, es preveuen espais comuns però disposats de manera diferenciada, amb un espai polivalent amb vestidors, un magatzem i un escenari. Igualment s'habilitarà un espai reservat per a l'administració del centre, la consergeria i l'AMPA.

La Generalitat va incloure dins el mateix paquet d'actuacions que la Serreta, l'escola Pla del Puig de Sant Fruitós, actualment també en cargoleres i pendent d'un nou edifici que es preveu executar en uns terminis similars.