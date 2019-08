El recompte de les majories als ajuntaments anivella la força d'ERC i Junts

Els resultats de les últimes eleccions municipals a la Catalunya Central mostren un canvi de tendència en les influències polítiques. Des de les primeres eleccions en el període de la transició democràtica l'any 1979 fins ara, CiU i els seus hereus s'han mantingut com la formació política hegemònica dels ajuntaments de casa nostra. No obstant això, el degoteig de pèrdues dels convergents durant els últims anys, que també ha heretat Junts per Catalunya, i l'auge d'Esquerra Republicana han provocat que les dues formacions anivellin el nombre de majories absolutes als ajuntaments de les comarques de la regió central.

Junts per Catalunya governa en solitari en 45 consistoris dels 136 municipis del territori. Una xifra que representa un 33% del total. Tot i la pèrdua d'influència, la formació postconvergent manté el lideratge. No obstant això, solament unes passes més enllà, la segueix ERC, que aconsegueix majoria absoluta en 43 poblacions de la Catalunya Central. Només hi ha dos punts de diferència entre els dos partits.

Durant els últims anys, ERC és el partit que més s'ha beneficiat de la davallada de CIU. El seu creixement ha anat en paral·lel a la caiguda de la federació. L'any 2003, els republicans tenien majoria només en 7 municipis. El 2011 la influència dels republicans ja havia incrementat en 17 ajuntaments. Durant les eleccions anteriors, de l'any 2015, també es va registrar un augment significatiu amb majories absolutes en 35 municipis. D'un 26% de majories absolutes l'any 2015 ha crescut fins al 31% aquest any. A banda de la pèrdua de la influència convergent, una altra de les explicacions és que ERC ha presentat llista en un nombre més elevat de municipis, mentre que Junts ha reduït les candidatures.



Un degoteig de pèrdues



Junts per Catalunya, la coalició política que es va crear l'any 2017, hereta la tendència decreixent a l'hora de restar majories absolutes que, durant els últims anys, afectava la formació dissolta CiU. Aquest partit desaparegut va aconseguir governar en 2 de cada 3 consistoris (62%) fa vint anys. Durant 24 anys, CiU no va baixar mai del 50% de majories absolutes als ajuntaments. L'any 1995 la formació política va aconseguir el seu rècord històric, governant amb majoria al 62% dels consistoris. Però a partir de l'any 2007, la formació va iniciar un període de retrocés.



El PSC decreix



Un dels partits que les eleccions municipals passades deixen enrere és el PSC. Enguany la formació només ha obtingut majoria absoluta en tres del total de municipis analitzats de la Catalunya Central. Un xifra que representa un 2,20%. Aquesta dada sorprèn, ja que durant dècades el PSC va ser la segona força a la Catalunya Central. El 1999 els socialistes governaven amb majoria al 17% dels municipis. Però, des d'aleshores, han perdut influència en cada nova elecció. Fa quatre anys també s'anunciava la pèrdua de majories absolutes amb només un 7% dels consistoris.