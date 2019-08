Sant Vicenç estudia implantar al poble un servei de transport sota demanda

L'Ajuntament de Sant Vicenç es proposa implementar un servei de transport sota demanda de caràcter intern que faciliti els desplaçaments per dins el poble, i que aniria enfocat «bàsicament a la gent gran i a persones amb dificultats de mobilitat», segons ha apuntat l'alcaldessa, Adriana Delgado.

La proposta s'ha plantejat partint del fet que Sant Vicenç «és un poble envellit i que té un problema important de mobilitat», afegeix l'alcaldessa, entre altres coses perquè «el creuen dues línies de ferrocarril» que dificulten i allarguen els desplaçaments d'un lloc a l'altre. De moment només és una proposta en estudi que s'inspira en l'experiència d'Alella, «que és d'unes dimensions semblants i on tenen un servei similar que funciona molt bé», apunta Delgado. «No es tracta de tenir un bus urbà propi, que seria insostenible, sinó de crear un tipus de transport semblant al d'un taxi i sota demanda per anar al CAP, a fer la compra, a la farmàcia, a l'esplai..., però amb un temps de marge per poder aglutinar usuaris» i aprofitar els viatges, diu l'alcaldessa, i amb la idea de repartir el cost entre l'Ajuntament i els usuaris.

Més enllà d'aquesta proposta, l'Ajuntament també veuria bé una possible ampliació del nombre de parades del bus interurbà que dona servei al Bages sud, i que dins el nucli actualment s'atura a les zones de l'antiga caserna, a la plaça del Pi i a la Farinera. Si l'ampliació fos possible, l'Ajuntament apostaria per afegir parades a la part alta, com ara la residència o l'escola Puigsoler.