Santpedor prorroga un any més la gestió del servei de l'escola bressol

L'Ajuntament de Santpedor ha aprovat prorrogar un any més la gestió del servei de l'escola bressol municipal Els Gallarets amb l'empresa que el té contractat. L'acord s'acabava aquest mes d'agost, i ara s'ha allargat un any, tot i que el consistori estudiarà altres possibles alternatives de futur, sense descartar la possible municipalització del servei.

Aquesta qüestió es va tractar com a únic punt de l'ordre del dia en el darrer ple extraordinari, dimarts al vespre, i es va provar amb els vots a favor d'ERC i Junts per Santpedor (al govern), i Progrés Municipal, mentre que el regidor d'En Comú Podem es va abstenir, i la CUP hi va votar en contra. És un punt controvertit que ha portat cua per les divergències que genera entre les diverses formacions del ple, i el juliol passat ja es va decidir posposar-lo fins ara. Amb anterioritat, el mes de maig passat hi havia pendents les eleccions municipals i es va decidir no iniciar la licitació del servei en espera de veure els resultats electorals, atesa la pluralitat d'opinions.

Ara, l'equip de govern d'ERC i JxS ha optat per impulsar la pròr-roga un any, mentre s'espera l'informe encarregat a la Diputació sobre la viabilitat de la gestió actual, i que serà un element més per decidir quina ha de ser la gestió de cara al futur, amb l'opció de continuar amb un contracte de servei, una concessió, o la municipalització.