Cardona comença les obres del nou accés per a vianants a l'escola pública

Imatge del talús on es construirà la nova rampa, amb l'escola a dalt ajuntament de cardona

L'escola pública Mare de Déu del Patrocini de Cardona tindrà un nou accés per a vianants des del carrer Ramon Puig i Molins sense cap tipus de barrera arquitectònica. Es preveu que les obres, que van a càrrec del departament d'Educació i costaran 322.000 euros, comencin entre avui i demà.

Per salvar el desnivell actual, el projecte preveu la construcció d'un accés a través d'una rampa en forma de lletra Z. Entre tram i tram de rampa, s'hi incorporaran també escales per a qui vulgui fer drecera.

Des d'ara i fins al 16 de setembre es duran a terme els treballs preliminars, que inclouen les desbrossades i els enderrocs del mur. Aquesta primera fase no tindrà una afectació sobre els aparcaments i només es tallarà l'accés de vianants a la vorera en llocs i moments molt puntuals.

La segona fase ja correspon a la construcció i pavimentació de la rampa i les escales. Començarà el 16 de setembre i, segons el departament, és previst que s'acabi a final de desembre. En aquest cas quedaran afectats els aparcaments en línia del costat del mur, on no es podrà estacionar. Per compensar-ho, l'Ajuntament habilitarà aparcaments provisionals en solars propers.

Finalment, a partir del gener, es col·locaran les baranes metàl·liques. Aquesta feina no tindrà afectació sobre els aparcaments.

Posteriorment, l'Ajuntament de Cardona realitzarà la instal·lació de la il·luminació de la rampa, així com una reurbanització del carrer que permeti una millor pacificació entre el trànsit rodat i els vianants.