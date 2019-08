La manca de pluja i la secada d'aquest estiu provoquen que el gra del raïm al Bages sigui un 25% més petit

El cellers de la D.O. Bages es troben a les portes de la verema esperant escollir el dia per començar a collir les varietats més primerenques de raïm. La manca generalitzada de pluges i la secada d'aquest estiu, amb tres episodis severs d'ona de calor, provocaran que tot i la qualitat sigui òptima, la mida dels grans de raïm hagi disminuït un 25% del que és habitual. Així ho ha explicat a l'ACN Miquel Palau, enòleg i tècnic de la D.O. Bages, qui ha afegit que fent una previsió prudent, la producció de raïm d'enguany assolirà les xifres de l'any passat, 1.300 tones. La D.O. Bages està formada per una quinzena de cellers de la zona, amb Les Acàcies i el celler de Sant Miquel d'Oló com a últimes incorporacions.

La sequera ha afectat les vinyes del Bages i és un fet que afectarà en la mida del raïm. El tècnic de la D.O. Bages, Miquel Palau, ha explicat que enguany la pluges dels mesos de gener, febrer i març no han estat les que s'esperaven, però "afortunadament la vinya és una planta molt resistent a la sequera".

Palau ha destacat que la sequera no ha afectat de la mateixa manera a tots els ceps, i les pluges que van caure amb abundància els mesos de novembre i desembre, en terres argiloses –predominants al Bages- va quedar "amagada", com un reservori d'aigua. Aquesta reserva ha permès que la planta anés creixent, i amb les poques pluges de la primavera, ha estat suficient perquè la vegetació sigui "molt bona". Palau ha destacat que tot i que la mida del raïm hagi patit una reducció, es preveu que la qualitat sigui molt bona. "Ho tenim tot a favor per gaudir d'una qualitat de vins molt bona, excel·lent".

En canvi, de manera puntual, els ceps més joves, plantats en zones sorrenques, i en terrenys menys profunds, la retenció d'aigua no ha estat bona i els ceps s'han vist molt afectats. "En aquestes zones, tenim plantes de poc més d'un pam, amb fulles grogues i on la maduració s'ha vist més afectada", ha explicat.

La D.O. preveu que la producció d'enguany sigui similar a la de l'any passat –una collita que es preveia molt bona, però que finalment el fong provocat per les abundants pluges va acabar rebaixant les expectatives. La producció del 2018 va ser de 1.300.000 quilos, però inicialment es preveia un 30% més. Malgrat la qualitat del raïm d'enguany, els grans de raïm menuts fan preveure que la producció se situarà en les 1.300 tones. Les collites dels anys 2014, 2015, 2016 i 2017, com a conseqüència de la meteorologia i les afectacions del senglar, van ser menys productives, situant-se en les 1.100 tones. D'aquesta producció, l'exportació representa entre un 20 i un 30%.



Verema tardana



Miquel Palau ha explicat que enguany la verema serà tardana, si es compara amb les darreres collites en què es va haver d'avançar. La previsió és que el gruix de la verema comenci a mitjans de setembre. Per Palau, això s'aproxima més a una verema "normal", cosa que és possible perquè aquest any "hem gaudir d'hivern, sense un fred excessiu, però amb temperatures baixes, i també amb el temps habitual de la primavera", ha explicat. La data exacta de l'inici de la collida encara s'està debatent entre els tècnics, però alguns cellers podrien començar la setmana vinent amb les varietats més primerenques. Si tot va bé, acabarà a finals d'octubre.



El senglar: un mal de cap



Cada any, tots els viticultors pateixen per la plaga del senglar, ha lamentat Miquel Palau. "Sobretot arribats a aquesta època, quan hem fet l'esforç durat tot l'any per poder recollir el fruit, i veus com en uns quants dies aquest fruit pot desaparèixer", ha afegit. I no només perquè les plantes puguin patir una malaltia, o per les condicions del temps, sinó per la incidència que provoca la fauna, com el senglar.

Fa anys que hi treballen, assegura Palau, però les inversions que cal fer per evitar que entri a les seves finques són "molt importants". "Alguns han decidit tancar les finques amb malla, una mesura molt efectiva, mentre que d'altres col·loquen un filat elèctric, per exemple". "Tothom en la seva mesura fa allò que pot per protegir el raïm davant el porc", ha assenyalat.



Vins del Bages per a un públic jove i inquiet



Miquel Palau ha explicat que la D.O. del Bages està gaudint "d'un molt bon moment", sobretot perquè tenen un públic jove "molt inquiet". Els seus clients tenen ganes de conèixer el Bages, que tot i ser una denominació petita, segueix essent "una D.O. per descobrir", ha explicat l'enòleg. Palau s'ha mostrat orgullós de totes les "veus" de la denominació i el fet que cadascuna té una història.

Com a reptes de futur, Palau ha destacat que l'objectiu de la denominació és "créixer en qualitat i identitat pròpia". Precisament, en aquest sentit, una de la línies de treball de la D.O. és potenciar les varietats pròpies autòctones de la zona, com el picapoll o el mandó.