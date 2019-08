Sant Vicenç vol preservar el seu patrimoni ferroviari i declara bé d'interès l'antiga giratòria

L'antiga giratòria de trens que encara és visible al costat de les actuals vies de la línia de Renfe a Sant Vicenç de Castellet, serà Bé Cultural d'Interès Local. Així ho ha decidit el ple de l'Ajuntament, que ha aprovat per unanimitat declarar aquesta antiga plataforma un element a protegir, i com a primer pas per preservar i posar en valor l'extens patrimoni ferroviari que encara conserva el municipi. El ferrocarril hi va arribar fa justament 160 anys.

La giratòria és l'element més visible d'aquest llegat, situat en uns terrenys d'uns 15.000 metres quadrats al costat de les vies i de l'estació actual, que l'Ajuntament va adquirir d'acord amb la compa-nyia l'any 1996. Una part del solar l'ocupa el CAP que es va construir el 2007, però en la resta encara hi ha antigues instal·lacions, ara en desús, de la línia, i la giratòria n'és una. Es tracta d'una estructura de ferro de 25 metres que permetia a les màquines de tren de la línia Barcelona-Lleida poder canviar de sentit i de màquines i, segons l'Ajuntament, a hores d'ara és única a Catalunya per les seves dimensions i pel fet que manté les peces originals.



Un complex amb història

L'estació de Sant Vicenç es va posar en servei quan va arribar el tren a Manresa, l'any 1859, però va esdevenir un nucli ferroviari perquè les condicions topogràfiques de l'estació de Manresa en aquell moment no permetien encabir-hi un dipòsit de locomotores amb la seva giratòria, que es va construir a Sant Vicenç. El dipòsit el va instal·lar la Compañía de Ferrocarriles del Norte l'any 1917, i va agafar especial relleu a partir del 1929 amb l'arribada de l'electrificació a Manresa. Els trens hi arribaven remolcats amb locomotores elèctriques, però com que a partir de Manresa no hi havia electrificació, calia canviar les locomotores elèctriques per unes altres de vapor o dièsel, i això s'havia de fer al dipòsit de Sant Vicenç.

Fa anys que la giratòria va deixar de funcionar, i amb el pas del temps s'havia anat degradant i l'estructura era plena d'herba. Per la Fira del Vapor, el maig passat, ja es va fer una neteja i endreça de l'entorn i es va poder visitar, i en paral·lel s'han anat fent passos amb la Diputació de Barcelona i el Museu de la Tècnica de Catalunya per poder aconseguir el reconeixement de Bé Cultural d'Interès Local.

A partir d'aquí, l'Ajuntament de Sant Vicenç vol estudiar la manera de posar en valor aquesta estructura, ja sigui amb més visites o amb altres accions. A més, en el mateix entorn també es conserven els topalls de formigó que complementaven la vella plataforma giratòria, un antic edifici destinat a allotjar els treballadors, un dels dos dipòsits elevats per a la càrrega d'aigua de les antigues màquines de vapor, i una via amb fossat.