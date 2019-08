Tallat el trànsit al carrer Padró de Sant Fruitós per un forat a la calçada

Aquest migdia s'ha restringit la circulació al carrer Padró de Sant Fruitós de Bages, des del carrer Sallent fins al carrer de les Escoles, degut a la detecció d'un forat a la calçada, per una averia en el clavegueram, a l'altura del número 134.

Per tal de minimitzar el risc per a les persones s'ha restringit la circulació en aquest tram de la via fins que aquesta incidència estigui solucionada. Els veïns que vulguin accedir als guals podran fer-ho des del carrer Sallent, els que el tingui abans del número 134, o pel carrer de les Escoles, els que el tinguin a partir del número 135.

Els tècnics municipals i l'empresa Aigües de Manresa estan treballant per tal de poder resoldre-ho el més aviat possible i reobrir el carrer a la circulació.