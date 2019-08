Agents rurals investiguen l'origen de la forta pudor de purins al sector de Callús

El departament d'Agricultura, a través dels Agents Rurals i en coordinació amb l'Ajuntament de Callús, ha obert un procés d'inspecció per determinar l'origen i les possibles causes de la forta pudor de purins que afecta tant el municipi com tot el seu entorn, especialment durant l'estiu.

La petició la va fer el juliol el mateix Ajuntament arran de les continuades queixes de veïns «que en determinats sectors del poble gairebé no poden ni obrir la finestra», apunta l'alcalde, Joan Badia. Ho considera «un problema greu» que diu que s'arrossega de fa temps. A més, si bé aquestes pudors són habituals en els entorns rurals, en aquest cas asseguren que són persistents i excedeixen el que és normal, i això ha fet moure l'Ajuntament per posar-hi solució. «No sabem d'on ve, si directament de granges, o dels purins que s'escampen per adobar els camps de conreu», amb la possibilitat que no sempre es faci cor-rectament, afegeix l'alcalde, i per això el cas s'ha posat en coneixement dels agents rurals.

Fonts del departament han explicat que s'hi està treballant i que es van delimitant les zones d'estudi sobre el terreny, per bé que fins ara no s'ha trobat cap anomalia. Comproven si es compleix el decret de dejeccions, entre altres coses, per veure si les aplicacions de purins respecten les èpoques en què es poden fer i en què no, les distàncies de seguretat al nucli urbà, la incorporació dins del sòl en el termini reglamentari, o si els possibles apilaments temporals de dejeccions a peu de finca compleixen les distàncies de seguretat als nuclis habitats.

Si es detecta alguna irregularitat s'haurà de corregir, «i si al final resulta que tot està dins dels paràmetres legals, haurem d'estudiar quina solució hi donem», apunta l'alcalde, convençut que s'haurà d'aplicar alguna mesura per reduir les pudors. Parla, per exemple, de la possibilitat d'aplicar algun tipus de producte que mitigui la flaire que desprenen els purins.