Una exposició única mostra l'obra de ceràmica a la presó de Jordi Cuixart

El Centre Cardona Medieval va inaugurar ahir una exposició 40 peces de ceràmica elaborades pel president d'Òmnium Cultural en presó preventiva a Lledoners, Jordi Cuixart. La mostra es va inaugurar amb la presència de la seva parella, la periodista Txell Bonet.

Durant l'acte, la periodista va llegir una carta escrita per Jordi Cuixart, on explicava que la col·lecció és «un cant a la vida i l'esperança».

L'acte va ser presidit per la parella de Cuixart, Txell Bonet. La periodista va presentar les diferents peces elaborades pel líder d'Òmnium cultural. Les peces de ceràmica exposades són de diferents estils, entre els quals destaca l'estil japonès.´

Bonet, explica la importància de la ceràmica per Cuixart: «és una faceta que l'ha aportat el poder de trobar-se a ell mateix. Es tracta d'una feina molt primitiva, però que alhora, l'ha permès conèixer-se». A més, comenta que la ceràmica japonesa és un dels estils que més l'han influenciat: «les seves mestres l'han ensenyat a treballar molts estils, i li han traspassat la seva saviesa».

D'altra banda, durant l'acte Bonet ha llegit una carta de Cuixart on explica el significat de la col·lecció. «Des de l'humilitat i la bellesa de la imperfecció, la col·lecció intenta ser el meu cant a la vida i l'esperança», escriu Cuixart a la carta.