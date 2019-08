El gra de raïm del Bages serà enguany el 25 % més petit per la sequera

La verema d'aquesta tardor al Bages es veurà afectada per la manca generalitzada de pluges i la secada d'aquest estiu, amb tres episodis severs d'onada de calor, i es preveu que la mida dels grans de raïm sigui un 25 % més petita del que és habitual. Així ho ha explicat Miquel Palau, enòleg i tècnic de la DO Bages, tot i admetre que, pel cap baix, la producció de raïm assolirà les xifres de l'any passat, de 1.300 tones. La DO Bages està formada per una quinzena de cellers de la zona, amb Les Acàcies i el celler de Sant Miquel d'Oló com a últimes incorporacions.

La sequera d'enguany ha estat forta i es notaran els efectes, assegura Palau, per més que la vinya sigui «molt resistent», però es ressentirà del fet que les pluges dels mesos de gener, febrer i març no hagin estat les que s'esperaven. De tota manera, Palau apunta que la sequera no ha afectat de la mateixa manera tots els ceps, i les pluges que van caure en abundància els mesos de novembre i desembre, en terres argiloses (que són predominants al Bages), va quedar «amagada», com un reservori d'aigua. Aquesta reserva ha permès que la planta anés creixent, i amb les poques pluges de la primavera n'hi ha hagut prou perquè la vegetació sigui «molt bona» en aquests indrets. Palau ha destacat que, tot i que la mida del raïm hagi tingut una reducció, es preveu que la qualitat sigui molt bona. «Ho tenim tot a favor per gaudir d'una qualitat de vins molt bona, excel·lent».

En canvi, de manera puntual, pel que fa als ceps més joves, plantats en zones sorrenques, i en ter-renys menys profunds, la retenció d'aigua no ha estat bona i els ceps s'han vist molt afectats. «En aquestes zones, tenim plantes de poc més d'un pam, amb fulles grogues i on la maduració s'ha vist més afectada», apunta Palau.

La DO preveu que la producció d'enguany sigui similar a la de l'any passat. La del 2018 va ser d'1.300.000 quilos, tot i que inicialment se'n preveia un 30% més. Malgrat la mida del raïm d'enguany, amb grans més menuts, la producció se situarà en les 1.300 tones. Les collites dels anys 2014, 2015, 2016 i 2017, com a conseqüència de la meteorologia i les afectacions del senglar, van ser menys productives, i es van situar en les 1.100 tones. D'aquesta producció, l'exportació representa entre el 20% i el 30%.



Una verema tardana

Miquel Palau ha explicat que enguany la verema serà tardana si es compara amb les darreres collites en què es va haver d'avançar. La previsió és que el gruix de la verema comenci a mitjan setembre. Per a Palau, això s'acosta més a una verema «normal», cosa que és possible perquè aquest any «hem tingut un hivern sense un fred excessiu, però amb temperatures baixes», i també «pel temps habitual de la primavera». La data exacta de l'inici de la collita encara s'està debatent entre els tècnics, però alguns cellers podrien començar la setmana vinent amb les varietats més primerenques. Si tot va bé, acabarà a final d'octubre.



El senglar: un maldecap

Cada any, tots els viticultors pateixen per la plaga del senglar, lamenta Palau. «Sobretot arribats a aquesta època, quan hem fet l'esforç durat tot l'any per poder recollir el fruit, i veus com en uns quants dies aquest fruit pot desaparèixer», afegeix. I no només perquè les plantes puguin patir una malaltia, o per les condicions del temps, sinó per la incidència que provoca la fauna, com és el cas del porc senglar.