«Hem de fer una comarca a la nostra mida, i mirant de participar-hi tots»

Des del juliol, lidera el govern d'aquesta jove institució en la seva segona etapa, després que es va crear tot just fa 4 anys

El republicà Ramon Vilar Camprubí (Santa Maria d'Oló, 1967) és el president del Consell Comarcal del Moianès, que es va crear el 2015 i acaba d'encetar la segona legislatura. Com a exalcalde d'Oló (del 2007 al 2015), d'on ara és regidor, Vilar ha fet el salt al Consell Comarcal després de 4 anys apartat de la política (el 2015 ni tan sols es va presentar a les llistes), si bé ja té certa experiència com a conseller comarcal del Bages. Ara assumeix la presidència d'una altra comarca encara molt nova, on ERC governa amb 7 consellers, tot i que s'hi podrien sumar els 2 de Castell en Positiu (CeP), els 2 de la CUP, i la representant del PSC. Junts, també amb 7, diu que es queda a l'oposició.



Quatre anys fora de la política. Com és que hi ha tornat?

No he estat vinculat directament a la política però he estat membre de l'executiva comarcal d'ERC. A més, com a alcalde que vaig ser en aquell moment, em sento una mica partícip de la creació de la comarca del Moianès, i en certa manera em vaig apuntar a llistes perquè, si s'esqueia, pogués ser conseller comarcal i intentar impulsar la nova comarca. M'havia quedat el cuquet. Crec que en aquest moment puc aportar alguna cosa a nivell d'experiència, bagatge i de coneixement, i pensava que si entrava com a regidor, sent el número nou, no seria per una feina molt del dia a dia, i que em deixaria temps per si entrava al Consell Comarcal

Anava amb la idea que el presentessin com a presidenciable?

No ho havíem plantejat prèviament i no era l'objectiu, tot i que sabíem que podia ser un escenari. A més, ens vam presentar a les municipals sense saber quin resultat tindríem com a partit a la comarca. Però dins l'executiva en vam estar parlant i va semblar que podia ser el moment. L'anterior president, Dionís Guiteras, també va manifestar la voluntat d'apartar-se'n i traspassar responsabilitats a altres persones.

Com afronta el repte?

És una responsabilitat, i més en un organisme com aquest, que fa quatre anys va començar de zero i que fins al 2017 no va tenir un pressupost aprovat ni un fons de cooperació comarcal de la Generalitat destinat al Moianès. Presidir el Consell a partir d'això continua sent un repte. També és cert que sense ser alcalde segurament m'hi podré dedicar més. Aquest era l'objectiu, buscar gent que tingui més temps per dedicar-hi, i farem els esforços que calgui per tirar-ho endavant.

Si se sentia part dels inicis, ara ho podrà completar...

M'hi sento, però molt humilment, com la resta d'alcaldes d'aquell moment i d'abans. Una de les raons que van fer que esdevinguéssim comarca és que tots els alcaldes vam tibar fort per tirar-ho endavant, i tots anàvem a l'una amb la idea d'«un poble, un vot», i de crear una comarca una mica diferent de les altres, perquè volem que sigui descentralitzada, més propera als ciutadans, que doni el màxim de serveis possibles a les persones i als ajuntaments, i que tothom hi sigui representat. En aquest sentit, tots els deu municipis hi tenen algun conseller.

Amb l'esperit inicial d'«un poble, un vot», fa quatre anys es va formar un govern unitari. Li dol, ara que n'és el president, no haver-ho pogut aconseguir?

Sí. Vam parlar amb tothom de tornar a fer una legislatura sent-hi tots perquè hi ha moltes coses a posar en marxa i hi ha feina per als 19 consellers. D'acord que veníem de tres models diferents de les tres comarques anteriors, i deixar segons quines rutines i mecanismes i traslladar-ho a una nova comarca amb una manera de fer pròpia i singular, segurament que ha costat molt i que ha portat desavinences, però crec que no era motiu suficient per no haver intentat continuar quatre anys més tots a l'una. Però continuo dient que estarem contentíssims si JxC decideix sumar-s'hi més endavant. Vam oferir la presidència partida dos anys cada un i no ho van acceptar. Però ara això ja està passat, es tracta de veure com avança la legislatura i estic segur que no hi haurà una oposició destructiva, entre altres coses perquè entre tots estem mirant de tirar endavant una comarca, i segur que els seus plantejaments seran amb un ànim de millorar.

La CUP i CeP ho van deixar obert. Confia que entraran?

Sí, tot i que en aquest moment encara no està res tancat. Entenem que com a mínim hi ha d'haver deu consellers per garantir la governabilitat i perquè hi ha molta feina per fer i s'ha de repartir entre molta gent.

Han estat quatre anys per assentar les bases. Es pot dir que el Consell Comarcal del Moianès ja té plenes competències?

Les delegades de la Generalitat, que inclou ensenyament, serveis socials, joventut, consum..., i un dels objectius d'aquesta legislatura és mirar de posar sota el paraigua del Consell tots els serveis del Consorci del Moianès.

Amb la creació del Consell semblava que havia de desaparèixer però continua actiu. Quin paper ha de tenir?

La idea és canviar els estatuts perquè siguin els alcaldes els que formin la junta de govern. Pensem que el Consorci continua tenint unes aplicacions que no té el Consell, i per tant es complementen. Hi ha determinats recursos o subvencions que només es poden sol·licitar a través del Consorci, que, per exemple, segueix treballant molt el tema del Servei d'Ocupació, el turisme, la formació, i té una oficina d'habitatge... A més, per gestionar els residus propis, s'hauria de crear un consorci que nosaltres ja tenim.

En la investidura va parlar de la necessitat de potenciar també el Consell d'Alcaldes...

És una manera de reflectir la descentralització, perquè és un òrgan en què hi ha representats els alcaldes dels deu pobles, i per tant, es prenen decisions que afecten els interessos de cada un. Ha de deixar de ser un òrgan tan consultiu, i guanyar importància a l'hora de decidir els temes que es porten al ple del Consell Comarcal.

També va parlar de l'oportunitat i l'obligació de ser innovadors. En què?

Hem de fer una comarca a la nostra mida mirant de participar-hi tots. Hem d'acabar de fer un pla estratègic comarcal en què convidem totes les forces per definir quin Moianès volem, i hem de treballar en coses obligades, com millorar els serveis socials, que hi hagi un bon servei d'atenció domiciliària... a més, estem en un entorn amb molta quantitat de bosc, i això és una gran potencialitat en biomassa que hem d'aprofitar, però ens hi hem de posar tots.

... I va defensar un Consell de proximitat. Què vol dir?

Les administracions tenim l'obligació d'explicar les coses de manera transparent. Però la transparència es practica, no es predica, i el que volem és practicar-la.

Queda molt per fer però s'ha fet molt. Com creu que percep la ciutadania que el Moianès ja és comarca?

La ciutadania ha de notar millores en els serveis, i des que hi ha la comarca en funcionament s'ha creat una oficina d'atenció a la dona. En el moment de la seva creació a partir de les comarques anteriors, va recollir els 8 expedients que hi havia, per assetjament, maltractament i altres situacions conflictives, i ara que hi ha una oficina única amb un equip de treball de psicòlegs i altres professionals propis, està atenent 82 persones. Per tant, el servei s'ha multiplicat per 10 en 2 anys. Que hi hagi un equip especialitzat i de proximitat, hi ha ajudat. També s'ha creat un programa pilot en què el Moianès té un psicòleg especialitzat d'atenció a la infància i l'adolescència per a casos de risc d'exclusió, conflictivitat familiar... Hi ha coses que potser no es noten però que hi són, i que no hi serien si no fóssim comarca. També ens trobem que hi ha ramaders al Moianès preocupats per la manca de capacitat de l'escorxador, i hem de treballar per donar-hi solució des de la comarca.

El turisme ha estat un dels principals actius de la comarca. Ho ha de continuar sent?

Hem de seguir potenciant un turisme de natura i de cultura. Vol dir mantenir i potenciar l'ecomuseu, que posa en valor el patrimoni de la comarca, i incloure-hi més pobles, i potser fer més rutes... També cal potenciar la gastronomia i continuar-la derivant cap a una bona oferta de restaurants.

La indústria és una altra pota per desenvolupar?

Tenim una bona xarxa de producció i processat de productes agroalimentaris i ecològics. Cal desenvolupar una indústria respectuosa i potenciadora del medi ambient. Hem d'ajudar a ampliar les que hi ha, creant noves àrees també per a petits tallers.

Un dels trets característics del Moianès és que ha estat un territori de pocs i ben avinguts. És important limitar el creixement?

No estic d'acord amb un creixement desbocat i sense control, però ara, amb 14.000 habitants no ens vindrà cap multinacional, i això pot ser un avantatge però també ens limita molt davant de determinades formes de desenvolupament. També ens cal una bona xarxa de fibra òptica, i mirar de repartir els equipaments entre tots els pobles. Desenvolupar els plans estratègics és una de les altres feines que té el Consell Comarcal. Encara partim d'un full en blanc que hem d'anar omplint.