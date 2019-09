Una exposició única a Cardona mostra l'obra ceràmica de Jordi Cuixart

El Centre Cardona Medieval va inaugurar ahir una exposició de 40 peces de ceràmica úniques de diferents estils, entre les quals destaca el japonès o el craquejat, elaborades pel president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en presó preventiva a Lledoners. La mostra es va inaugurar amb la presència de la seva parella, la periodista Txell Bonet. Durant l'acte, Bonet va llegir una carta escrita per Jordi Cuixart on explicava que la col·lecció és «un cant a la vida i a l'esperança».

L'acte va ser presidit per la parella de Cuixart. La periodista va presentar les diferents peces elaborades pel líder d'Òmnium Cultural, de les quals destaquen els colors metàl·lics i les formes sòbries de l'estil japonès o els efectes de trencat de l'estil craquejat.

Bonet va explicar la importància de la ceràmica per Cuixart: «És una faceta que l'ha portat a poder trobar-se a ell mateix. Es tracta d'una feina molt primitiva, però que, alhora, li ha permès conèixer-se». A més a més, va comentar que la ceràmica japonesa és un dels estils que més l'han influenciat: «Les seves mestres li han ensenyat a treballar molts estils, i li han traspassat la seva saviesa».

D'altra banda, durant l'acte Bonet va llegir una carta de Cuixart on explica el significat de la col·lecció. «Des de la humilitat i la bellesa de la imperfecció, la col·lecció intenta ser el meu cant a la vida i a l'esperança», escriu Cuixart a la carta.

Addicionalment, l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, va comentar la importància que té l'exposició per al municipi: «Volem fer-li un homenatge, ens fa molta il·lusió poder exposar unes peces amb tant valor per a ell».

És la primera vegada que es fa una exposició que inclogui tantes peces que han estat elaborades per l'activista social. A Barcelona ja es van mostrar sis peces en una exposició dedicada a l'art a les presons, unes peces que després van viatjar fins a Sant Julià de Vilatorta. La vinculació entre Cuixart i Cardona es va iniciar l'1 de setembre del 2017, quan el president d'Òmnium Cultural va pronunciar el pregó de festa major, just 19 dies abans de la manifestació davant la conselleria d'Economia i un mes abans del referèndum de l'1-O.

L'any passat, amb Cuixart ja a la presó de Lledoners, l'Ajuntament va voler reivindicar la figura del president l'Òmnium Cultural en un acte previ a la festa major que va reunir la seva parella, Txell Bonet, i el vicepresident de l'entitat cultural, Marcel Mauri. L'exposició es podrà visitar de 5 a 8 els dies 3, 4, 5, 6, 9 i 10 de setembre. Avui, i el cap de setmana vinent, l'horari serà de 10 a 2.